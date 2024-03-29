Гибель помощника Залужного: стало известно, где подозреваемый взял гранаты для подарка

Тимченко хранил у себя в кабинете 8 гранат

В пятницу, 29 марта, ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении офицера-помощника главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, подарившего своему коллеге Геннадию Частякову гранаты, которые сдетонировали и привели к его смерти. Тимченко не признает вину в убийстве, а полиграф подтверждает отсутствие у него злого умысла.

"В процессе следствия работники ГБР установили, что подозреваемый получил гранаты в одной из воинских частей и должен был сдать их на склад по месту прохождения своей службы. Как мы с вами понимаем, он этого не сделал и хранил их в своем кабинете. В какой-то момент им было принято решение, что это станет довольно оригинальным подарком коллеге Геннадию Частякову", — рассказала советник ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

Она добавила, что по данным следствия, Тимченко хранил у себя в кабинете 8 гранат. 6 из них он подарил Частякову вместе с бутылкой виски.

"Именинник в тот день решил, что это не настоящие гранаты, а рюмки, и начал их открывать. Мы знаем, к чему это привело", — сказала Сапьян.

Журналисты спросили, признает ли Тимченко свою вину, на что она ответила отрицательно. Сапьян добавила, что исследование с помощью полиграфа подтвердило, что в действиях подозреваемого не было злого умысла. Более того, он уверяет, что предупреждал Частякова, что гранаты настоящие, но его слова опровергаются показаниями свидетелей.

Как сообщал "Телеграф", Тимченко сейчас подозревают в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 16, 263)., ст. 128 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. На первоочередной стадии досудебного расследования Тимченко сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боеприпасов.