Мобилизация по-новому: военного эксперта насторожили два момента

Властям не хватает системной коммуникационно-информационной кампании, говорит полковник ВСУ

Верховная Рада в четверг, 11 апреля, приняла во втором чтении и в целом новый законопроект по мобилизации № 10449. После принятия в феврале в первом чтении, документ прошел массу правок. Наиболее резонансной стало, пожалуй, исключение из проекта закона нормы о демобилизации спустя 36 месяцев службы в военное время. Полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал "Телеграфу" факт принятия данного законопроекта, а также моменты, которые настораживают.

По мнению военного эксперта, трансформация украинского законодательства по мобилизации и мобилизационной подготовке – более чем актуальна.

"Идет динамичная полномасштабная война. И законодательство должно соответствовать вызовам, с которыми мы столкнулись в результате российской агрессии", – поясняет он.

При этом важно понимать, продолжает эксперт, что пока мы говорим лишь о законопроекте. Статус закона документ обретет после подписание спикером Рады, а потом и президентом. А действовать в таком случае начнет лишь через месяц после подписания главой государства.

"Сам факт принятия данного документа, безусловно, важен. Но есть ряд моментов, которые настораживают", – признался полковник.

Во-первых, отмечает он, не хватает системной коммуникационно-информационной кампании по части разъяснения того, что и как изменится в случае вступления мобилизационного закона в силу. И почему нам нужны эти изменения.

"Непонятно – где, каким образом будет проходить подготовка, допподготовка и боевое слаживание военнослужащих, призванных в рамках мобилизации. На какой технике, с каким вооружением, под руководством каких командиров им предстоит выполнять боевые задачи. Каков кейс социальной поддержки и так далее. Отсутствие полноценной, четкой информации порождает слухи, сплетни. Что точно не способствует эффективному продвижению мобилизационного кейса, убеждению украинского общества, что это жизненно важно для него, для государства в целом. Информационную работу следует проводить системно, на разных уровнях, с привлечением разнообразных должностных лиц", – уверен эксперт.

Во-вторых, акцентирует он, актуальным остается вопрос демобилизации. Из мобилизационного законопроекта этот пункт убрали. Пообещав принятие отдельного законопроекта. Но когда и в каком виде это будет – не ясно.

"Я не совсем понимаю, почему депутаты отказались позволить демобилизацию в рамках данного проекта. Украина имеет отличный опыт проведения шести волн мобилизации в период между 2014 и 2017 годами. Есть отработанный механизм как мобилизации, так и демобилизации, – напоминает Владислав Селезнев. – Однако со ссылкой на якобы просьбу главкома Сырского демобилизации сейчас ход не дали. Надеюсь, что либо сам генерал, либо уполномоченные им должностные лица прокомментируют в короткие сроки, почему кейс демобилизации решили рассматривать отдельно".

Если говорить в целом о принятом законопроекте, он, безусловно, направлен на то, чтоб увеличить боевые возможности украинской армии, отмечает эксперт. В том числе за счет ужесточения ответственности за невыполнение требований, определяемых законодательством о мобилизации.

"Трек увеличения объемов и качества призывного контингента в рамках мобилизации, конечно, важен. И на это обращали внимание наши западные партнеры. Но не менее важно наличие необходимого числа и качества вооружений, техники, боеприпасов. Того, с помощью чего военнослужащие (как нынешние, так и будущие) смогут выполнять поставленные задачи", – констатирует Владислав Селезнев.