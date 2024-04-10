Мобилизация женщин в Украине: в СНБО прокомментировали громкую информацию СМИ

Украинцев призвали доверять проверенной информации

В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк о мобилизации женщин в Украине, который опубликовал журнал Times. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил в Фейсбуке.

Британское издание The Times со ссылкой на советницу по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксану Григорьеву написало о том, что в Украине якобы рассматривают призыв женщин по израильской модели.

Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО отрицают эту информацию. Там заверили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

"Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другой — не планируется", — подчеркнули в ЦПИ.

Напомним, "Телеграф" проанализировал финальный вариант законопроекта о мобилизации. В нашем материале вы можете узнать самое главное из него.

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