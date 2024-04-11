Уничтожение Трипольской ТЭС: украинцам рассказали, ждать ли блэкаутов

У России не хватит ракет для уничтожения всей энергетической системы Украины.

Трипольская ТЭС, которая находится в Киевской области, будет не последней станцией, которой российские атаки нанесут ущерб. Но значительную катастрофу в энергетической системе не стоит ждать. Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Все те станции, которые были разрушены, будут восстановлены. Главное, при этом правильно распределять усилия и ресурсы. То есть если энергетики понимают и заявляют, что станцию нельзя восстановить в течение трех месяцев, то нужно не вбрасывать туда средства и надеяться на какие-то чудеса. А вкладывать средства в создание разветвленной сети небольших объектов генерации, работающих на местных источниках энергии", — считает Рябцев.

По его мнению, не следует исключать, что в областях, в которые поставлялась электроэнергия с Трипольской ТЭС – Киевская, Черкасская, Житомирская – возможны почасовые отключения в пиковое вечернее время. Но это при условии, что соответствующие операторы систем распределения не смогут найти альтернативные пути поставки электроэнергии всем потребителям. В первую очередь это может касаться самого города Украинка, где находится ТЭС.

"Если в вечерние часы у нас будет чрезмерное энергопотребление в Киеве, тогда могут быть и аварийные отключения в отдельных районах Киева. Но это не будет систематическим отключением. Сейчас пока нет оснований говорить о необходимости введения графиков почасовых отключений", — говорит Рябцев.

Если же обстрелы энергетической сферы не прекратятся и будет еще больше повреждений, которые не успеют починить до отопительного сезона, то полный блекаут не состоится все равно, прогнозирует эксперт:

"Чем это может угрожать? Перерывами в энергоснабжении, введением графиков почасовых отключений, аварийными отключениями в отдельных регионах сразу после нанесения соответствующих ударов".

Однако Рябцев считает, что у России не хватит ракет для погружения Украины в полный блэкаут.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа огромная проблема с электростанциями в Украине.