У Зеленского рассказали, как будут спасать энергетику после уничтожения Трипольской ТЭС

В Офисе президента Украины объяснили, почему имен но союзники должны усилить систему ПВО Украины

Трипольская ТЭС в Киевской области, которую россияне уничтожили во время атаки, обеспечивала свыше 50% объема электроэнергии центра Украины. Власти намерены как можно скорее решить проблему генерации.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, уже рассматривается несколько вариантов.

Во-первых, Украина прибегнет к импорту электроэнергии из стран-партнеров, а во-вторых, будут проведены масштабные ремонтные работы, чтобы заменить хотя бы часть уничтоженного оборудования.

"Будем иначе работать с разными возможностями разных ТЭС, гидро-, теплогенерирующих способностей и так далее. Все это будет делать Украина", – отметил чиновник.

Михаил Подоляк отметил, что хотелось бы бороться не с последствиями проблем от ударов, а решать саму проблему — атаки. Для этого Украине необходимо усилить ПВО и этот вопрос продолжат поднимать на встречах с международными партнерами. В том числе и о передаче новых ЗРК Patriot. Советник главы ОП уверен, что если бы у Украины было больше этих установок, то таких серьезных разрушений удалось бы избежать

"Очень хорошо, что где-то на складах стоит Patriot, он там выполняет "важную работу", дает ощущение комфортного проживания. Но было бы желательно использовать Patriot, который через 10 лет будет списываться через апгрейд оружия. И использовать его сегодня непосредственно на территории Украины. Поэтому будем об этом продолжать говорить", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Украина самостоятельно не может произвести настолько мощные системы ПОВ, как и любая другая страна в условиях интенсивной войны и в такие короткие сроки.

Напомним, что Трипольская ТЭС в Киевской области была уничтожена в ночь на 11 апреля во время очередной массированной атаки россиян. В сети показали, как выглядит энергообъект после обстрелов. Последствия ударов оккупантов по ТЭС поражают, на станции начался пожар, а трасса "Обухов-Украинка" в Киевской области перекрыта. Известно, что Трипольская ТЭС была одной из самых больших в Украине и самой большой в Киевской области, она заменила Чернобыльскую АЭС после аварии на реакторе.

Также "Телеграф" рассказывал о том, будут ли в Украине отключения света после уничтожения Трипольской ТЭС. В "Укрэнерго" дали ответ потребителям.