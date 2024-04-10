Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, зачем Киеву саммит мира

Стало известно, что саммит мира по украинской формуле состоится в Швейцарии примерно в середине июня. И тут важно понимать, что он будет чисто символическим событием, имеющим, прежде всего, политические цели.

Главная задача, которую попытаются решить в Швейцарии, – это собрать как можно больше стран, готовых подписаться хоть под какими-то пунктами украинской формулы мира. Тем самым засвидетельствовав поддержку позиции официального Киева, которую хотят поставить в основу любых будущих переговоров с Россией.

Сам саммит мира – это не переговоры о мире, не попытка урегулировать конфликт. Здесь может появиться лишь политическая декларация, под которой мы хотим собрать как можно больше подписей. После чего будем "продавать" эту декларативно согласованную позицию, пытаясь навязать ее России. На будущих переговорах, куда планируется пригласить уже и российскую сторону.

Ну а РФ, скорее всего, от любых переговоров не по своим лекалам – откажется. Ведь в ближайшие месяцы, судя по заявлениям Москвы, там не настроены на переговоры. Кремль станет продвигать отказ от украинской формулы мира и перенос переговоров из Швейцарии на какую-то более нейтральную, по мнению РФ, площадку. Например, в Турцию или Саудовскую Аравию.