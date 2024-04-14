"Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты": Зеленский осудил нападение Ирана на Израиль и вспомнил о помощи США

Только ощутимая помощь способна остановить террор

Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Такую же тактику массированных воздушных ударов по Украине применяет Россия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в Украине очень хорошо знают весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и свои ракеты.

"Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира" , – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. По его мнению, этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру.

"Мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которую мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Очень важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения по укреплению союзников Америки в это критическое время", — подчеркнул президент.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.