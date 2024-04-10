"Мы имеем дело с Путиным": Зеленский высказался по поводу мирного плана Трампа

Украинский президент заявил, что российскому диктатору нельзя доверять

Президенту страны-агрессора России Владимиру Путину нельзя доверять. Он не выполняет свои обещания. Поэтому мирный план экс-главы США Дональда Трампа по поводу завершения российской войны в Украине, примитивная идея.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild, комментируя высказывание Трампа касательно передачи РФ захваченных украинских территорий, чтобы поставить конец боевым действиям.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал иначе. Мы не можем ему доверять. Если дело в том, что мы просто отдаем свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", — сказал глава государства.

Он отметил, что готов ознакомиться с предложением Трампа, если у него на самом деле есть реальный план, как быстро закончить войну. Зеленский подчеркнул, что это огромные риски и "игра" человеческими жизнями.

"Нам нужны весомые аргументы. Мы не заинтересованы в фантастической идее, а реальной. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", — добавил Зеленский.

Отметим, недавно Washington Post опубликовал материал о плане Трампа по прекращению войны в Украине. Он хочет давить на украинскую сторону, чтобы та отказалась от части своих территорий. Правда, представители окружения Трампа заявили, что любые предположения о его плане исходят от непроверенных источников, "которые не имеют никакого представления о том, что происходит или что произойдет".

Ранее "Телеграф" писал, что бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер отметил так же, что заявления Трампа о завершении войны в Украине за сутки — далеки от реальности. Ведь бывший президент США не знает, как достичь этого.