Це має бути припинено: Зеленський звернув увагу, що Україну та Ізраїль атакують "шахеди" з деталями з країн Заходу

Він подякував всім, хто стоїть на захисті нашого неба та країни

У неділю, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський записав до українців традиційне звернення. У ньому глава держави розповів про загрози, які йдуть від країни-агресорки, а також про те, як світ підтримав Ізраїль після іранської атаки.

Про це глава держави сказав на своїй сторінці в Телеграм, де було опубліковане звернення. Український очільник зазначив, що окупанти використовують кожен день, щоб завдати значної шкоди нашій країні. Він каже, що в ракетах загарбників містяться компоненти з держав вільного світу.

Зеленський також наголосив, що цей день, як і кожен інший день цієї війни, почався з результатів наших захисників неба. Так, за минулу ніч вдалося збити 10 із 10 "Шахедів", застосованих росіянами.

"Я дякую всім нашим воїнам мобільних вогневих груп та всім іншим оборонцям неба. Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 "Шахедів". На щастя, більшість із них нам вдалося збити. Також були застосовані понад 80 російських ракет і майже 700 керованих авіабомб. На жаль, із цим значно складніше. І це – тільки один тиждень", — зазначив президент.

Цього дня окупанти знову застосовували ракети і дрони. Під ударом опинилися Дніпро й Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщини, Херсонщини, Сумщини. Внаслідок обстрілів, за словами глави держави, є поранені й, на жаль, загиблі, каже він.

"Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що у кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. Крім того, у сумнозвісних "Шахедах" є також компоненти, вироблені у вільному світі.

Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви, — підкреслив він.

Він також згадав Ізраїль і те, як світ підтримав країну після іранської атаки.

"Весь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. Весь світ побачив, що Ізраїль був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. Коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. Коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти сильно", – заявив глава держави.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим, Мінстратегпромом та керівниками відповідних підприємств. Обговорювали питання щодо української ракетної програми.