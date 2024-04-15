Маляр извинилась перед "слугой народа", которую довела до слез: как объяснила свой поступок

"Я не политик и не чиновник, у меня нет ни задачи, ни желания всем понравиться"

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр объяснилась за свое поведение, которым она довела до слез нардепку Инну Совсун, чей муж пошел защищать Украину в феврале 2022 года. Она признала, что была не права.

Об этом Анна Маляр написала в своем Telegram-канале. По её словам, она не имела морального права так эмоционально реагировать в эфире ток-шоу, однако отметила, что к такой реакции привело её возмущение по поводу того, что Совсун воздержалась от голосования за новый закон о мобилизации.

"Меня возмутил тот факт, что народный депутат Инна Совсун воздержалась, то есть не дала свой "голос" за жизненно важный для страны закон. Но меня это не оправдывает. Я не права. Я прошу прощения у народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун.

Госпожа Инна, это тяжелое испытание для вас и тысяч украинских семей, у кого родные служат в силах обороны. Я искренне извиняюсь и мне самой неловко от того, что произошло в эфире. Последние два года были непростыми и впереди не менее сложные времена", — говорит она.

Также Маляр подчеркнула, что уже давно не работает в государственных учреждениях, но ей, как и каждому гражданину, болят все острые вопросы, связанные с войной.

"Главное здесь, что перед лицом московской угрозы мы должны действовать сообща, независимо от политических взглядов. Я не политик и не чиновник, у меня нет ни задачи, ни желания всем понравиться. Я хочу, чтобы Украина выстояла", — сказала Маляр.

Предыстория: на днях в эфире ток-шоу "Суспільного" между Анной Маляр и Инной Совсун завязался спор по поводу демобилизации военных. Совсун отметила, что все хорошо понимают, что замена военных — это длительный процесс, и именно поэтому начинать обучение командного состава нужно как можно быстрее. Ведь иначе получится, что будут воевать все время те же самые люди. В пример она привела своего мужа, который на фронте с первых дней войны.

В ответ на это Маляр заявила: "а он когда шел, он же знал норму Конституции, что демобилизация невозможна раньше времени, до завершения военного положения". Также она перебивала жену военного словами "все это знали".

В итоге экс-замминистра так и не смогла спокойно слушать жену военного и довела её до слез.

Напомним, ранее мы писали о том, что за Анну Маляр вступилась нардеп Марьяна Безуглая. Она считает, что все сказанное — правда, но доносить свою мысль нужно было совсем иначе. При этом, объясняя свою позицию, народная избранница и сама попала в скандал.