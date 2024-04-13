А он читал Конституцию? Анна Маляр набросилась на жену военного из-за демобилизации

Поведение Маляр было крайне неуважительным

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что если сейчас провести демобилизацию давно воюющих, Украина не сможет восстановить ту боеспособность, которая есть сейчас. Ей возразила народная депутат от фракции "Голос" Инна Совсун, чей муж пошел защищать Украину в феврале 2022 года. В ответ Маляр проявила неуважение к женщине, постоянно перебивая, и довела ее до слез.

В ток-шоу "Суспільного" Маляр заявила, что сейчас Украина не может себе позволить снижать боеспособность, демобилизуя бойцов. Инна Совсун отметила, что все хорошо понимают, что замена военных — это длительный процесс, и именно поэтому начинать обучение командного состава нужно как можно быстрее. Ведь иначе получится, что будут воевать все время те же самые люди.

"Мой муж ушел на фронт 24 февраля 2022 года и он до сих пор там, и мы воюем за его счет", — сказала нардеп.

На это Маляр ответила: "а он когда шел, он же знал норму Конституции, что демобилизация невозможна раньше времени, до завершения военного положения". При этом она перебивала жену военного словами "все это знали". В разговор вмешалась народная депутат Ирина Геращенко, которая призвала Маляр не мешать Инне Совсун говорить.

"Я хочу сказать, что когда люди ушли 24 февраля, то их нужно не обвинять в том, что они не дочитали что-то в Конституции, а поблагодарить, и поблагодарить их семьи, которые их ждут более двух лет", — отметила Совсун.

Однако Маляр не могла спокойно слушать жену военного, и снова начала ее перебивать, доказывая, что "никакого упрека нет". Совсун попросила ее не перебивать, однако бывшая заместитель министра обороны оказалась просто неспособна это сделать. Просить ее дать договорить Инне начали ведущие, а Маляр все продолжала говорить и в конце концов довела женщину до слез. Успокоиться ей было нелегко, ведь поведение и слова Маляр зацепили ее.

"Мой муж пошел защищать страну, вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, равно как сотни тысяч других женщин, которые ждут своих мужей. Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не те, кто ушел 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделал важнейшее в самый сложный момент истории", — сказала нардеп сквозь слезы.

Однако Маляр снова не смогла смолчать, сказав "ну пожалуйста, не надо шельмовать". Дальше она снова начала перебивать жену военного.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре прошлого года Анна Маляр была уволена с поста заместителя министра обороны. Вместе с ней уволили и других заместителей.