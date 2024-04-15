Маляр вибачилася перед "слугою народу", яку довела до сліз: як пояснила свій вчинок

"Я не політик і не чиновник, в мене нема ні задачі, ні бажання всім сподобатись"

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила свою поведінку, якою вона довела до сліз нардепку Інну Совсун, чий чоловік пішов захищати Україну в лютому 2022 року. Вона визнала, що була не права.

Про це Ганна Маляр написала у своєму Telegram-каналі. За її словами, вона не мала морального права так емоційно реагувати в ефірі ток-шоу, однак зазначила, що до такої реакції призвело її обурення з приводу того, що Совсун утрималася від голосування за новий закон про мобілізацію.

"Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій "голос" за життєво важливий для країни закон. Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції "Голос" Інни Совсун.

Пані Інно, це важке випробування для вас і тисяч українських сімей в кого рідні служать в силах оборони. Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі. Останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи", — каже вона.

Також Маляр наголосила, що вже давно не працює у державних установах, але їй, як і кожному громадянину, болять усі гострі питання, пов’язані з війною.

"Головне тут, що перед лицем московської загрози ми повинні діяти спільно, незалежно від політичних поглядів. Я не політик і не чиновник, в мене нема ні задачі, ні бажання всім сподобатись. Я хочу, щоб Україна вистояла", — сказала Маляр.

Передісторія: днями в ефірі ток-шоу "Суспільного" між Анною Маляр та Інною Совсун розпочалася суперечка з приводу демобілізації військових. Совсун зазначила, що всі добре розуміють, що заміна військових — це тривалий процес, і саме тому розпочинати навчання командного складу потрібно якнайшвидше. Адже інакше вийде, що воюватимуть весь час ті самі люди. За приклад вона навела свого чоловіка, який на фронті з перших днів війни.

У відповідь на це Маляр заявила: "а він коли йшов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно до завершення воєнного стану". Також вона перебивала дружину військового словами "всі це знали".

У результаті ексзаступниця міністра так і не змогла спокійно слухати дружину військового і довела її до сліз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за Ганну Маляр заступилася нардеп Мар’яна Безугла. Вона вважає, що все сказане — правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше. При цьому, пояснюючи свою позицію, народна обраниця і сама потрапила до скандалу.