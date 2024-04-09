Свадьба дочери в Intercontinental, Rolex и Hermès. Успешная семья экс-чиновника СЦ МВД Броваров

Сергей Чиж выдавал дочь замуж в элитном заведении столицы, где выступали звезды

Начальник СЦ МВД в Броварах Сергей Чиж после роскошной свадьбы дочери Ангелины в 5-звездном киевском Intercontinental с выступлением Kola уволился. И занял высшую должность.

Семья чиновника в соцсетях продолжает публиковать Мальдивы, украшения и люксовые автомобили. Но если одновременно взглянуть на их Instagram и декларации — создается впечатление, что это разные люди. Там ничего нет.

"Телеграф" продолжает удивляться успешному успеху семей чиновников.

Кто такой Чиж

Сергей Чиж подал декларацию при увольнении от должности руководителя Территориального сервисного центра (ТСЦ) Броваров 19 декабря 2023 года. Сейчас Сергей Чиж работает главным специалистом отдела регистрации и допуска водителей к управлению Главного СЦ МВД Киевской обл. Такой вывод можно сделать из новой декларации чиновника.

Свадьба в 5-звездочном Intercontinental

В сентябре 2023 года дочь бывшего начальника сервисного центра, Ангелина, вышла замуж за 22-летнего депутата Горного сельского совета (Киевская область) Леонида Хоменко.

Свадьбу сыграли в элитном киевском 5-звездочном отеле Intercontinental, а именно в банкетном зале Regent Hill. Для гостей пела артистка Kola, ведущими свадьбы были Владимир Такудис и Юлия Крауз.

Гостиница, где праздновала дочь бывшего руководителя регионального СЦ МВД Чижа

Все фото и видео громких празднований после того, как это попало в СМИ, удалили из Instagram. Но их до сих пор можно найти на скриншотах:

Выступать на свадьбе приглашали известную певицу Kola

Декларация. Недвижимость за копейки

У финансовых дел Сергея Чижа есть несколько интересных моментов. В частности, его родственники умеют покупать недвижимость за копейки:

участок в Киеве жены 599 м кв. за 4 тысячи гривен (куплен в 2010 году);

(куплен в 2010 году); дочь Ангелина в 2020 г. купила дом (общая площадь 77,4 м2) в Погребах за 250 тыс. грн. и огромный участок (6003 м2) в Княжичах за 490 тыс. Таких цен в Погребах нет даже для скромного жилья. Вот пример с популярной площадки для объявлений:

Цены на недвижимость в населенном пункте

Ангелина 9 февраля 2023 года приобрела статусный внедорожник Range Rover Evoque 2021 года выпуска. Цена — 700 тыс. грн, хотя подержанную с пробегом можно купить за 1,7 млн:

Рыночная цена на машину

Фотографии из салона автомобиля девушка регулярно выставляет в соцсетях.

Безработный зять с 5 миллионами

Муж Ангелины, Леонид Хоменко, в свои 22 года является депутатом сельсовета села Гора и руководителем ОО "Светлое будущее общины".

В то же время Хоменко – студент третьего курса юридического факультета университета Шевченко.

Леонид Хоменко на третьем курсе является депутатом сельсовета

Леонид — безработный студент, однако уже имеет 5 миллионов гривен наличными. В начале деятельности в 2019 году такой наличности не было, запасы начали накапливаться с 2021 года.

5 миллионов наличными у студента

Кстати, в 20 лет юноша имел в собственности два автомобиля. Что интересно, мать Леонида, Татьяна, заплатила 81 тысяч гривен зарплаты невестке (это за весь 2023 год).

Люксовые бренды

В ленте Instagram дочери высокопоставленного чиновника много люксовых брендов типа Celine, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Rolex, Bottega Veneta, Prada, Yves Saint Laurent, Fendi. Все это можно увидеть в ее Instagram.

Вот, например, в хайлайтс за 2023 год Алина опубликовала фото с сумкой Celine за 3000 евро (126 тыс. грн).

Сумка Celine за 3000 евро

В мае 2023 года Алина выбрала лук с люксовой сумкой элитного бренда Louis Vuitton за 5900 тысяч евро (это 249 тысяч гривен). Откуда средства на это у человека, который пару месяцев назад выпустился из юрфака и зарабатывает на одну третью сумки — это вопрос. К тому же напоминаем, муж Алины безработный.

Сумка Louis Vuitton

В феврале 2023 года Алина позирует на фото с голубой сумкой Hermès за 3745 евро (158 тыс. грн).

Сумка Hermès

В декабре этого года она публикует фото с зеленой сумкой Chanel. Такая стоит 6,6 млн долларов (257 тыс. грн).

Сумка Chanel

На этом фото лук Алины состоит из люксовых часов Rolex, сумки и пояса Hermès. Часы сложно рассмотреть для определения точной модели (цена зависит от бриллиантов и т.п.), но примерно такой Rolex может стоить 16 тыс. евро (675 тыс. грн).

Сумка стоит около 1123 евро (47 тыс. грн), а пояс – примерно 1125 дол. (43 тыс. долл.).

Часы Rolex примерно за 16 тысяч евро

В декларациях чиновники обычно указывают на наличие таких дорогих часов как Rolex. К примеру, этот бренд можно увидеть в декларации Николая Тищенко.

Ангелина одевает эти дорогие часы часто. Например, она одела Rolex в Ирпень в 2022 году, где с любимым раздавала еду местным жителям:

Ангелина в Rolex в Ирпене

Откуда деньги в декларациях не объясняется, надеемся, что оба чиновника внесут поправки и обоснуют такие покупки.

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