Попался на взятке, пока семья в "Евротуре". Что известно о семье мэра Новомосковска Резника

Сын переехал в Амстердам, дочь путешествует по миру

На днях мэра Новомосковска в Днепропетровской области Сергея Резника задержали на взятке в 30 тысяч долларов. Городской голова подозревается в содействии в оборудках с недвижимостью.

Пока отец "зарабатывает деньги", дети Резникова "светятся" в Европе. Сын Дан выучился и работает в Нидерландах. А 16-летняя дочь Николь время от времени путешествует по миру, позволяя себе такие недешевые страны как Великобритания.

Раскладка взятки в 30 тыс. долларов

"Телеграф" рассказывает подробнее о "Евротуре" семьи чиновника:

Досье

Сергей Резник

Сергей Резник работает на государство с 2014 года. С 2014 г. по 2015 г. был начальником юридического отдела Госземагентства в Днепре.

С 2016 г. по 2018 г. являлся директором департамента стратегического развития и инвестиций Днепровского горсовета. С должности ушел после скандала вокруг реставрации фасадов в Днепре.

С 2020 г. является Новомосковским городским головой.

Сергей Резник

Дочь Николь

16-летняя дочь Николь ведет Instagram и TikTok, из которых можно увидеть места Европы, куда она путешествует.

Сергей Резник с дочерью

Среди локаций Николь, достопримечательности Великобритании. Это художественный музей в Лондоне Tate Britain и пляж со скалами Freshwater Bay.

Николь Резник

На этих фотографиях Колизей в Риме (Италия) и Вроцлав (Польша).

Николь Резник

Остальные путешествия девушка публикует в TikTok с подписью "Воспоминания о 2022":

Сын в Нидерландах

Сын чиновника, 23-летний Дан, проживает в Нидерландах по меньшей мере с 2017 года с момента поступления в Университет прикладных наук в городе Брэда.

Дан Резник

После выпуска в 2021 году Дан устроился на работу в компании Bugaboo в Амстердаме, работает в сфере логистики. Проживает в Амстердаме до сих пор.

Дан Резник пользовался русскоязычными Facebook-группами "Русские в Голландии" в 2022-2023 годах. Есть сообщение и в группе "Украинская диаспора". Все объявления по Амстердаму.

Жена Дана, Юлия, работает косметологом и фитнес-тренером. По работе Юлии нужно летать в Майами, поэтому пара иногда выставляет оттуда фото. Также видно, что семья путешествовала в Париж с дочерью Евой.

Жена Юлия и дочь Ева

Кстати, в Майами Дан Резник также обращается за помощью в Facebook-группы, для поиска квартиры:

Финансы

Мэр Резник ездит на мамином автомобиле Toyota Camry 2018 года выпуска (куплена в этом же году), жена Юлия на Toyota CHR 2019 г.

За прошлый год Резник заработал 535 тыс. грн, судя по декларации кормилицей является жена. Юлия заработала 5,6 млн. грн. Также жена держит 233 тыс. долларов и 2,8 млн грн наличными.

16-летняя дочь Николь уже имеет 149 тыс. грн наличными и две небольшие (47 и 59 м кв.) квартиры в Новомосковске.

Ранее "Телеграф" писал о чиновнике МВД Сергее Чиже, который не указал в декларации люксовые бренды дочери.