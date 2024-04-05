Потерял семью на Французской Ривьере. Чего нет в декларации уволенного экс-руководителя судебной охраны Трясуна

Декларация эксчиновника достаточно скромна

Семья бывшего заместителя главы Службы судебной охраны Киева и области Павла Трясуна, судя по соцсетям, живет на Французской Ривьере. Однако в декларации чиновника это не упоминается.

Павел Трясун уволился по собственному желанию 2 апреля 2024 года, его заявление удовлетворил Высший совет правосудия.

"Решение принималось мной тяжело, я 30 лет носил погоны. Я попробовал себя в роли руководителя. Что-то мне удалось, что-то – нет. Но пришло и мое время", — рассказал Трясун.

Что в декларации

В декларации за 2023 год чиновник указывает жену Олесю Гончарову и двух дочерей Екатерину и Александру. У жены Audi A4, Павла Трясуна — Toyota Land Cruiser Prado 150 (2021 года выпуска, купленная тогда же).

Модель машины, как у Павла Трясуна. Фото с сайта Auto.ria

За 2023 год мужчина заработал 1,1 млн грн, жена же доходы не указала вообще. У пары по декларации нет сбережений — ни наличными, ни на счету в банке. Вдобавок есть кредит, по которому Павел из этого заработанного 1,1 миллиона оплатил 157 тысяч гривен.

В 2022 г. зарплаты были еще меньше: жена заработала за круглый год 24 тысячи гривен, Павел — 570 тысяч (из них 122 тыс. заплатил по кредиту).

Словом, у семьи все очень скромно. Что уж говорить о жизни жены с дочерьми на французском курорте в Ницце.

Что в реальной жизни

В то же время супруга Олеся Гончарова вместе с двумя дочерьми, судя по соцсетям, живут в Ницце или ее окрестностях. В декларации нет упоминаний, что они там снимают жилье или имеют право на пользование.

Олеся Гончарова постоянно выставляет в Instagram фотографии с Лазурного побережья, не забывая добавить отметку локации:

Олеся Гончарова на Лазурном побережье

Жена Павла Трясуна на фоне пейзажей французского курорта

Она несколько раз даже проявила гражданскую позицию, посетив в Ницце украинские митинги. Опять же локация на фото присутствует. Крайний пост на странице — 17 марта с катка в Ницце. Ницца – город, где они появляются чаще всего.

Возникает вопрос, откуда у семьи деньги на жизнь в дорогой Франции, не говоря уже, что Ницца — один из самых дорогих курортных городов. Если семья получает помощь от правительства Франции, ее нужно было отразить. Однако об этом ни слова.

Кроме того, не декларирование жилья, которое принадлежит или находится в пользовании родственников, — одна из самых распространенных ошибок в декларациях, согласно данным НАПК. Указывать место жительства несовершеннолетнего ребенка нужно обязательно.

Семья на Французской Ривьере

Также Олеся с дочками часто путешествует по Европе. Как можно увидеть из опубликованных фотографий, они останавливались в Швейцарии, Монако, в Альпах, на других местах курорта Лазурного побережья.

Семья за границей

Учитывая доходы, официально отраженные в декларации Павла Трясуна, возникают вопросы, как они вчетвером могут прожить на указанную сумму, а жена с дочками может еще и путешествовать по самым дорогим местам западной Европы.

Ранее "Телеграф" писал, что в реестре НАПК нет деклараций 11 нардепов. Среди них трое подозреваемых в государственной измене — Александр Дубинский (бывший "слуга"), Нестор Шуфрич и Александр Пономарев (из запрещенной партии ОПЗЖ).