Электронных повесток в Украине не будет? Какие два способа вручения прописаны в новом законе
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Есть только два варианта, как может поступить вызов в ТЦК
В новом законопроекте нет положений, предусматривающих вручение электронных повесток мужчинам. Вызовы в ТЦК можно получить лично или по почте.
Об этом рассказала член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в интервью Radio NV. Она также отметила, что военнообязанные мужчины могут обновить свои военно-учетные данные без визита в ТЦК и СП.
По словам должностной лица, для обновления военно-учетных данных есть три способа.
"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП, где также вам не будут вручать повестку", — сказала Ирина Фриз.
Также, как отметила, можно обновить данные через электронный кабинет военнообязанного, когда он заработает, и непосредственно через обращение в ТЦК и СП.
Фриз подчеркнула, что мужчинам не будут вручать повестки через электронный кабинет.
"Хочу отметить, вопросы электронных повесток в законе сняты, их нет, соответственно, никто не будет на этот электронный кабинет отправлять электронные повестки", — добавила она.
Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подчеркнула, что вопрос повесток урегулирован в других нормах закона и предусматривает физическое вручение или отправку по почте.
Ранее "Телеграф" писал, что электронный кабинет военнообязанного — это будет отдельный сайт, на котором данные лиц будут оцифрованы. И для каждого военнообязанного будет создан отдельный кабинет. Система должна заработать уже летом.