Электронных повесток в Украине не будет? Какие два способа вручения прописаны в новом законе

Есть только два варианта, как может поступить вызов в ТЦК

В новом законопроекте нет положений, предусматривающих вручение электронных повесток мужчинам. Вызовы в ТЦК можно получить лично или по почте.

Об этом рассказала член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в интервью Radio NV. Она также отметила, что военнообязанные мужчины могут обновить свои военно-учетные данные без визита в ТЦК и СП.

По словам должностной лица, для обновления военно-учетных данных есть три способа.

"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП, где также вам не будут вручать повестку", — сказала Ирина Фриз.

Также, как отметила, можно обновить данные через электронный кабинет военнообязанного, когда он заработает, и непосредственно через обращение в ТЦК и СП.

Фриз подчеркнула, что мужчинам не будут вручать повестки через электронный кабинет.

"Хочу отметить, вопросы электронных повесток в законе сняты, их нет, соответственно, никто не будет на этот электронный кабинет отправлять электронные повестки", — добавила она.

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подчеркнула, что вопрос повесток урегулирован в других нормах закона и предусматривает физическое вручение или отправку по почте.

Ранее "Телеграф" писал, что электронный кабинет военнообязанного — это будет отдельный сайт, на котором данные лиц будут оцифрованы. И для каждого военнообязанного будет создан отдельный кабинет. Система должна заработать уже летом.