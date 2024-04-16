В оккупированном Крыму сгорел экзотический зоопарк: погибли сотни животных (видео)

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки холодильника

Во временно оккупированной Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропик-парк". Там во время пожара погибли более 200 животных.

Об этом сообщили в пресс-службе оккупационного МЧС. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 02:33. На место прибыли спасательные подразделения.

По предварительной информации, огнем была охвачена крыша здания. Из-за высокой горючей загрузки пламя быстро распространилось по всей площади объекта.

"Оперативно была проведена разведка задымленного помещения, во время которого спасатели обнаружили и спасли женщину. Ее сразу передали медикам. Также удалось спасти двух медведей", — говорится в сообщении.

Как сообщили в российском издании ТАСС в экзотариуме, более 200 животных погибли при пожаре в "Тропик-парке" в Евпатории. Предварительной причиной воспламенения стало короткое замыкание проводки холодильника.

Экзотариум находится в самом центре временно оккупированной Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлена разнообразная коллекция экзотических животных – более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.

Зоопарк в Евпатории

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 15 апреля, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы во время воздушной тревоги. По захватчикам был нанесен ракетный удар. Тревога продолжалась около двух часов.