В окупованому Криму згорів екзотичний зоопарк: загинули сотні тварин (відео)

Причиною займання стало коротке замикання проводки холодильника

В тимчасово окупованій Євпаторії вночі згорів екзотаріум "Тропік-парк". Там під час пожежі загинули понад 200 тварин.

Про це повідомили у пресслужбі окупаційного МНС. Повідомлення про спалах надійшло до служби порятунку о 02:33. На місце прибули рятувальні підрозділи.

За попередньою інформацією, вогнем було охоплено дах будівлі. Через високе пальне завантаження полум'я швидко поширилося по всій площі об'єкта.

"Оперативно було проведено розвідку задимленого приміщення, під час якого рятувальники виявили та врятували жінку. Її одразу передали медикам. Також вдалося врятувати двох ведмедів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у російському виданні ТАСС в екзотаріумі, понад 200 тварин загинули під час пожежі у "Тропік-парку" в Євпаторії. Попередньою причиною займання стало коротке замикання проводки холодильника.

Зазначимо, що екзотаріум знаходиться у самому центрі тимчасово окупованої Євпаторії, на території дитячого парку атракціонів. У ньому представлена різноманітна колекція екзотичних тварин — понад 200 видів приматів, рептилій, земноводних, комах, гризунів, птахів.

Зоопарк в Євпаторії

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 15 квітня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По загарбниках було завдано ракетного удару. Тривога тривала близько двох годин.