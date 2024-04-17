"Решительный лидер": Ермак вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира, статью о нем написал экс-генсек НАТО

В начале полномасштабной войны Ермак играл центральную роль в обеспечении работы правительства

Глава Офиса президента Андрей Ермак, так же как и Юлия Навальная, вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Автором статьи о нем стал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Он отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину Ермак играл "центральную роль в обеспечении работы правительства". Кроме того, он донес послание президента Владимира Зеленского миру, тем самым создав мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг рядом важных вопросов, от санкций до окружающей среды.

Также Фог Расмуссен добавил, что сам был свидетелем в ходе работы над гарантиями безопасности для Украины, которая привела к заключению сети двусторонних соглашений с союзниками. Сейчас работа сосредоточена на вступлении Украины в Евросоюз и НАТО.

"В великий момент для Украины и демократии Андрей Ермак не только стал решительным лидером, но и доказал, что он им является", — пишет Расмуссен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 февраля 2024 года Андрей Ермак появился на форуме "Украина. Год 2024" в образе, частично напоминающем милитари.