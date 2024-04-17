А Зеленського немає: Єрмак увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу, статтю про нього написав ексгенсек НАТО

На початку повномасштабної війни Єрмак грав центральну роль у забезпеченні роботи уряду

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, так само як і Юлія Навальна, увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Автором статті про нього став колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Він зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єрмак відігравав "центральну роль у забезпеченні роботи уряду". Крім того, він доніс послання президента Володимира Зеленського світу, створивши потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об’єднуючи їх навколо рядом важливих питань, від санкцій до навколишнього середовища.

Також Фог Расмуссен додав, що сам був свідком під час роботи над гарантіями безпеки для України, яка призвела до укладання двосторонніх угод із союзниками. Наразі робота зосереджена на вступі України до Євросоюзу та НАТО.

"У великий момент для України та демократії Андрій Єрмак не лише став рішучим лідером, а й довів, що він ним є", — пише Расмуссен.

При цьому у ТОП-100 найвпливовіших людей світу немає президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, раніше Time назвав Зеленського "Людину року 2022". А у 2023 році присвятив йому обкладинку і редакційну статтю під заголовком "Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Всередині боротьби Володимира Зеленського за те, щоб тримати Україну в боротьбі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 лютого 2024 року Андрій Єрмак з’явився на форумі "Україна. Рік 2024" в образі, який частково нагадує мілітарі.