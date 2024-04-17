Министр финансов Марченко использует любые зацепки, чтобы не платить за строительство водопровода на родине Зеленского – Шкиль

Общий долг перед компанией – 12 млрд грн

Министерство финансов под руководством Сергея Марченко не рассчиталось за строительство нового водопровода, построенного после подрыва Каховской ГЭС россиянами в июне 2023 года. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель компании-подрядчика, СП "Автострада" Максим Шкиль. По его словам, долг перед компанией только по этому объекту составляет 3,5 млрд. грн. Ранее Шкиль также сообщал, что Минфин не рассчитывается перед подрядчиками за строительство фортификационных сооружений, в частности долг перед "Автострадой" составляет 5 млрд грн. Общий же долг перед компанией – 12 млрд грн.

"В результате подрыва Каховской ГЭС более одного миллиона жителей Днепропетровщины оказались без воды. Понимая социальную ответственность, Autostrada сразу без выходных и финансирование, в круглосуточном режиме, начала строительство водопровода. Результат водопровод протяженностью 145 км построен, но министерство финансов месяцами согласовывает паспорт бюджетной программы и состояние на сегодняшний день расчет за выполненные работы так и не состоялся!", — написал Шкиль.

По его мнению, "сегодня это уже факт, что обеспечение людей питьевой водой для министерства финансов Марченко не является приоритетом".

Шкиль отметил, что компания приняла решение не прекращать работу, несмотря на отсутствие финансирования.

"Конечно, из-за отсутствия финансирования со стороны государства мы могли бы остановить работы, но это было бы безответственно. Были надежды, что после завершения работ финансирование будет выделено, но месяцами слышим очередные надуманные причины, а средств так и нет", — добавил основатель "Автострады".

По его словам, на совещаниях президенту чиновники докладывают, что все сделано.

"Сделано, но не рассчитано! Строительство водопровода выполнено исключительно благодаря и за счет подрядных организаций. Долг перед Автострадой только по этому объекту 3,5 млрд грн! Министерство финансов, во главе с министром Марченко, использует любые рычаги и зацепки, чтобы не выполнять возложенные на них функции даже по таким социально важным вопросам. Обидно, что за это нет никакой ответственности!», — резюмировал Шкиль.

В следующем посте он добавил, что по всем объектам инфраструктуры подрядчики годами просят заплатить средства.

"Вопрос только накапливается и не решается! Общий долг перед Autostrada 12 млрд грн! Мы обслуживаем кредиты, платим налоги, платим заработную плату почти 6000 работникам, удерживаем все производственные базы" — написал предприниматель.

"Все эти проценты по кредитам — это прямые убытки для компании, возникшие вследствие несвоевременного расчета из-за бездействия должностных лиц министерства финансов, если бы средства были уплачены вовремя, кредиты были бы погашены и соответственно не было бы начисленных процентов. Именно так сегодня работает все инфраструктурное строительство! Бизнес платит налоги вовремя, акциз с топлива платится вовремя, а финансирование программ восстановления длится годами!" – добавил он.

По его словам, подрядные организации взяли на себя практически полную функцию заказчиков – это решение вопросов с землей, получение согласований, взаимодействие и предоставление объяснений проверяющим органам.

"От государства нужно одно — заплатить средства! Зачем заключать контракты, которые не можете вовремя профинансировать! Думаю ответ прост — из-за некомпетентности!" — подытожил Шкиль.

Ранее он также писал об отсутствии финансирования строительства фортификационных сооружений, в частности, для защиты объектов энергетики.