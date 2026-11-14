Вода из крана брызгает во все стороны? Как вернуть ровную струю за несколько минут

Для промывания и удаления известкового налета нужны разные действия

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Когда вода из крана начинает разбрызгиваться, это означает, что сеточка забилась известковым налетом. Ее легко почистить за несколько минут.

"Телеграф" рассказывает, как вернуть ровную струю из крана. Снимите аэратор с носика крана и промойте его от песка и мелкого мусора. Такая очистка занимает несколько минут. Если сеточка покрылась известковыми отложениями, понадобится отдельная обработка.

В руководстве по уходу за кранами SENSEA компания Adeo Services рекомендует при неравномерной струе очистить аэратор под проточной водой, при необходимости помогая себе кисточкой. Перед откручиванием детали следует закрыть слив раковины, чтобы она не упала в сифон.

Как снять аэратор и смыть песок

Аэратор – это насадка с сеточкой на конце излива крана. Открутите ее и снимите для очистки. Обратите внимание на уплотнительную прокладку: при обратной установке она должна лежать ровно, без перекосов и зажатых краев.

Промойте снятый аэратор под струей воды, вымывая песок и мелкие частицы из сеточки. Если грязь остается в отверстиях, осторожно пройдитесь по ним кисточкой. Для такой очистки в руководстве предусмотрено именно промывание водой; обработка от известкового налета описана отдельно.

Чем убрать известковые отложения

Для аэратора с известковым налетом инструкция IKEA советует промывание раствором обычного белого уксуса в воде. После такой обработки деталь нужно ополоснуть чистой водой.

Есть и другой способ: растворить порошковую лимонную кислоту в воде, соблюдая дозировку на ее упаковке. Аэратор оставляют в растворе на ночь, а затем промывают чистой водой.

Щетка поможет удалить частицы, оставшиеся в отверстиях сеточки после промывания Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как установить насадку на место

После промывания прикрутите аэратор обратно к носику крана. Проверьте, хорошо ли он затянут и не зажата ли прокладка: оба пункта Adeo Services включает в проверку при неравномерной струе. Откройте воду и посмотрите, как она проходит через очищенную сеточку.

Внешнюю поверхность смесителя очищайте мягкой влажной тканью, при необходимости – с небольшим количеством мягкого моющего средства или мыла. Инструкция IKEA запрещает для ежедневного ухода абразивные порошки, стальные мочалки и средства с абразивными частицами или спиртом. После мытья кран следует ополоснуть и вытереть чистой сухой тканью.

"Мы рекомендуем очищать все фильтры смесителя, промывая их чистой водой раз в год", – отмечает IKEA в инструкции по уходу.

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