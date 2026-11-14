Без дорогих подарков и гор салатов: украинка рассказала, как празднуют в Ирландии

К одной привычке девушка быстро привыкла, а другая вызвала слезы

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День рождения без обязательного угощения коллег и Рождество с порционным ужином – такой опыт празднования в Ирландии описала украинка. Скромные подарки сначала смущали ее, а первое застолье без привычного количества еды заставило остро почувствовать тоску по дому.

О своих впечатлениях рассказала в Threads пользовательница с ником @cazcova. В первую очередь ее удивило, что на день рождения дарят преимущественно открытку, а иногда добавляют небольшой презент как знак внимания и заботы.

День рождения без дорогих подарков и угощения коллег

По словам украинки, исходя из ее опыта празднований, рассчитывать на дорогой подарок не приходилось. Однако к такому подходу она быстро привыкла: вместе с более скромными подарками исчезает и ощущение, что ты сама должна чем-то отблагодарить гостей.

"Впрочем, к такому быстро привыкаешь, потому что и ты никому ничего не должен, никаких тебе "показать себя на работе", ни накрывания столов, чтобы кого-то накормить или напоить", – поделилась девушка.

Преимущество такого празднования она видит в самой цели встречи. Люди собираются, чтобы увидеться и провести время вместе, без взаимных подсчетов расходов на подарки и угощения.

Отсутствие ожиданий взаимных расходов помогло украинке привыкнуть к местным празднованиям

Рождественский ужин из трех блюд вместо большого застолья

Другое впечатление произвело Рождество, о котором украинка написала в отдельном посте. На ужине, который она описывает, порционно подавали закуску, основное блюдо и десерт. При этом приготовление тоже длилось целый день – в частности, запекали индейку.

Непривычным оказалось именно отсутствие щедро накрытого стола. Девушка сравнила ужин с привычными для нее многочисленными салатами, колбасой, большим количеством картофеля и варениками, которых хватало еще на 3 дня. Голодной она не осталась, но без этого изобилия не почувствовала ожидаемой рождественской атмосферы.

"И казалось бы, что тут такого, голодной же не осталась, но когда я впервые увидела все это, у меня аж рождественское настроение пропало. Потом пошла плакать в туалет, потому что страшно затосковала по дому", – призналась украинка.

Встречи сосредоточены на совместном времяпрепровождении, а не на взаимных тратах

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы показали свои завтраки в лагерях для беженцев в Германии.