Скандал с блогером-"уклонистом" в Полтаве: почему он избежит мобилизации

Блогера судят не за уклонение от мобилизации

Полтавский блогер Роман Заволока, который отметился рядом провокаций в сторону людей в военной форме, будут судить. Поэтому в ряды ВСУ он не попадет.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу".

По его словам, Заволока получил подозрение не из-за уклонения от мобилизации, хотя один эпизод с его участием все же был.

"Он умышленно искал встречи с работниками ТЦК и СП, раздававших повестки в общественных местах, чтобы оскорбить их честь и достоинство под включенную видеокамеру, а затем выложить ролики в Интернет. Он первым вступал в конфликт. Решил, что ему все дозволено и ничего за это не будет", — сказал Истомин и добавил, что блогер к тому же оказывал сопротивление правоохранителям.

Именно поэтому, говорит представитель ТЦК, Заволоке инкриминируют более тяжелые статьи, вроде препятствования деятельности ВСУ, угроз военнослужащим, отрицание российского вторжения и глорификация действий страны-агрессора. За это все блогер может попасть за решетку на восемь лет.

При этом даже если он захочет подписать контракт с ВСУ, то это у него не получится.

"Злоумышленник должен отбывать наказание, а не служить в армии! Армия – это не структура наказания. Это структура, в которой гражданин защищает свою Родину. Это почетно, хоть и тяжело", — добавил Истомин.

Больше о том, как наказывают людей, которые не приходят по повестке или провоцируют военных, читайте в материале "Телеграф": Военнообязанный проигнорировал "боевую" повестку: какое наказание ему грозит

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет, если военнообязанный игнорирует повестку в ТЦК, и в каком случае ему грозит уголовный срок.