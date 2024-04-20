В Черновицкой области местные напали на сотрудника ТЦК, тот начал отстреливаться: подробности инцидента

В результате конфликта никто не пострадал

В Черновицкой области местные жители напали на сотрудника Вижницкого районного ТЦК и СП. Чтобы защититься, военнослужащий был вынужден применить оружие.

Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Конфликт произошел вблизи села Черногуз 20 апреля. Представитель ТЦК проводил мероприятие по оповещению местного населения, как несколько людей напали на него. Они заблокировали автомобиль военного, а также угрожали ему и силой удерживали. Чтобы защититься, сотрудник ТЦК применил оружие.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции. Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся соответствующее реагирование правоохранительных органов", — сообщили в ТЦК.

Также военнообязанным напомнили об ответственности за уклонение и препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП. Согласно ч. 1, ст. 114-1 УКУ "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период", за подобные действия предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове люди в военной форме жестко задержали мужчину. Его скрутили и уложили на землю, а затем вызвали полицию.