Военная подготовка в школах: Рада проголосовала "за", что дальше

В обучении для мальчиков и девочек в предмете "Защита Украины" отменяется распределение

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №11092, который предусматривает введение начальной военной подготовки в школах. Для этого будет добавлен специальный предмет "Защита Украины".

Об этом в своем Telegram-канале 23 апреля сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовал 291 депутат.

Планируется, что подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профтехнического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведениях.

Программы по учебному предмету "Защита Украины" разрабатываются и утверждаются МОН по согласованию с Министерством обороны Украины. К тому же, отменяется распределение в обучении для мальчиков и девочек в предмете "Защита Украины".

Согласно закону, предусматривается введение начальной общевойсковой подготовки, которая осуществляется "с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего долга по вооруженной защите Украины".

Далее законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

Также с 2025 года во всех высших учебных заведениях Украины будет введена обязательная военная подготовка. Каждому ученику мужского пола будет нужно обязательно ее пройти. При этом девушки могут посещать курс по собственному желанию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Что после этого изменится.