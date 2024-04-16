Студенты с 1 сентября — на базовую военную подготовку: опубликован закон о мобилизации, главные изменения

Документ еще не вступил в силу

На официальном сайте Верховной Рады опубликовали полный текст нового закона о мобилизации. Документ уже подписал президент Украины.

Этот закон предусматривает множество нововведений для украинцев. "Телеграф" собрал для вас основные его положения. Они начнут действовать через 30 дней после официальной публикации документа.

Призывной возраст

Так, призывной возраст уменьшается с 27 до 25 лет. Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Новые правила учета

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Находящиеся на территории Украины должны это сделать путем прибытия в ТЦК по месту пребывания на военном учете либо по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет. А в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете или через е-кабинет.

Гражданам необходимо всегда иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или сотрудника ГПСУ. Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию.

Ограничения для уклонистов

Также вводится ограничение права вождения авто для уклонистов. ТЦК получит данные МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Забирать смогут транспортные средства, если у человека их больше одного. Вернуть их должны через месяц после объявления демобилизации.

Мобилизация осужденных

Кроме того, законом предусмотрена возможность прохождения военной службы осужденными лицами, которые были освобождены от отбывания наказания с испытанием. Призову не подлежат те, кто осужден за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие и за преступления против основ национальной безопасности.

Демобилизация

Также закон предусматривает демобилизацию в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу). Кроме того, вводятся новые основания для увольнения со службы.

Обучение

Также законом вводится базовая общевойсковая подготовка. Ее проходят граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Ее можно пройти во время учебы в вузах или в тренировочных центрах ВСУ. Такая подготовка начнется с 1 сентября 2025 года.

Отсрочка

Опекуны и усыновители получат право на отсрочку и увольнение с военной службы. Люди с инвалидностью и лица, освобожденные из плена, имеют право на освобождение от военной службы (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу).

Мужчины от 25 до 55 лет, получившие инвалидность II и III групп после полномасштабного вторжения (за исключением военных), должны еще раз пройти медико-социальную экспертизу (МСЭК), чтобы подтвердить ее выводы.

Поощрения для военных

Военнослужащие в случае подписания первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки. Военнослужащим, их супругам не будут начисляться проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед банками и другими организациями, исключения составят кредиты на автомобили и недвижимость.

Мобилизация женщин

Следует отметить, что новым законом обязательная мобилизация женщин не предусматривается.

Напомним, во вторник, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Он вступит в силу через 30 дней.