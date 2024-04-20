Мобилизация осужденных: министр рассказал, что планируют делать для безопасности военных

Современная армия — это не только стрельба из автомата

В начале апреля в Верховной Раде Украины проголосовали за мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения. Для таких лиц будут создаваться отдельные подразделения.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона. По его словам, такие мобилизованные могли бы выполнять задачи, не связанные с применением оружия.

Он подчеркнул, что законодательство содержит определенные гарантии, которые обеспечат, чтобы имплементация закона была эффективной.

"В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы, но и создание отдельных подразделений, там где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в "ужгородском котле", не выполняя свой военный долг", — пояснил министр.

По словам Малюска, такие мобилизованные, скорее всего, не будут выполнять боевые задачи с оружием. Однако для них найдется физическая работа, ведь современная армия – это не только стрельба из автомата. Министр акцентирует, что на фронте много физической работы, не требующей использования оружия 24/7.

"Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши "воспитанники" могут дать фору многим военным", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать.