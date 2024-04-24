Отберут права и машину? Адвокат объяснил новый закон о мобилизации для автомобилистов

На обновление данных после вступления в силу закона отводится 60 дней

В Украине готовятся к вступлению в действие нового закона о мобилизации, который содержит немало измененных и добавленных норм. Среди актуальных изменений – обновление для владельцев и водителей автотранспорта.

Адвокат Роман Симутин рассказал, что в первую очередь оно касается тех, кто не обновил учетные данные или не пришел в ТЦК и СП по вызову или повестке. Юрист подчеркнул, что забирать права не будут, а ограничат право на управление до выполнения требования ТЦК.

Будет налагать такое ограничение суд. Глава ТЦК должен обратиться в полицию с просьбой задержать военнообязанного и доставить его. Если полиция не может этого сделать, руководитель в пятидневный срок направляет требование о выполнении военнообязанным обязанностей. По своему желанию это можно сделать в течение 10 дней. Юрист напоминает, что требование не является повесткой, а потому не обязательно должно быть вручено лично. Только если лицо не выполняет требование, ТЦК идет в суд. Обжаловать решение суда не поможет — ограничение вступает в действие моментально. Срок действия — до момента исполнения или отзыва повестки о вызове.

Суд может отказать ТЦК, если они не докажут факта неявки лица, невозможности доставки полицией, вручения требования и невыполнения обязанности, указанной в нем.

Исключения, когда не ограничивают права управления:

машину используют люди с инвалидностью или они содержат других людей с инвалидностью I, II группы

если человек зарабатывает основной доход, управляя автомобилем.

Если на вас наложили ограничение права управления авто, то при остановке полицией забирают права и составляют протокол по статье, подразумевающей наказание в виде лишения права управления от 3 до 6 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменениях для военнообязанных за границей. До вступления в силу нового закона о мобилизации им ограничили консульские услуги.