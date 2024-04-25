Нужно обезопасить европейский континент: Макрон сделал важное для Украины заявление

Во Франции заявили, что Европе пора принимать меры, чтобы обезопасить континент

Президент Франции Эммануэль Макрон, который предложил временное перемирие на фронте, сделал новое заявление. Французский президент убежден, что одним из условий безопасности в Европе является проигрыш России в войне против Украины.

Об этом сообщает французский телеканал TF1. Макрон подчеркнул, что Европа должна продолжать помогать Украине, но в то же время и не забывать обезопасить себя.

"Непременным условием нашей безопасности является то, что Россия не выиграет агрессивную войну, которую она ведет в Украине. Я полностью принимаю выбор, который я сделал в Париже 26 февраля, чтобы вновь ввести стратегическую двусмысленность", — заявил он.

Эммануэль Макрон добавил, что независимая Украина — необходимое условие европейской безопасности. Он подчеркнул, что Европа должна делать все, чтобы обезопасить свой континент.

"Есть ли у нас какие-то пределы? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма, — это надежная оборона европейского континента", — заявил он.

Президент Франции добавил, что Европа должна восстановить общую систему безопасности, так как это является "надежным условием для защиты европейского континента".

"Значит ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Нужно ли для этого наращивать наш оборонный потенциал, и если да, то какой? Несомненно. Вот почему в ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров реализовать эту европейскую оборонную инициативу", — заявил Эммануэль Макрон.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как военные из Франции могут помочь Украине. Президент Владимир Зеленский отметил, что воевать против РФ они не будут и рассказал, на каких направлениях можно использовать помощь иностранных солдат.