Макрон хочет перемирия в Украине во время проведения Олимпиады: он обратился к союзнику России

Это уже не первое его заявление о перемирии

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет договориться о прекращении огня в Украине, Израиле и Судане с 26 июля по 11 августа на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он рассчитывает, что этому помогут партнеры, в частности, Китай.

Об этом он заявил в интервью BFMTV по поводу предстоящих Олимпийских игр, которые принимает Франция. По словам французского президента, он попытается приложить максимум усилий для достижения "олимпийского перемирия".

"Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Это также может стать дипломатическим моментом ради мира", — отметил Макрон.

Он также отметил, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады. Однако есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Как известно, в марте Макрон в интервью украинским медиа заявил, что Франция предложит РФ режим прекращения огня в Украине на время проведения Олимпийских игр-2024 в Париже. Он отметил, что Франция обратится к РФ с соответствующей просьбой.

Тогда российский диктор Владимир Путин заявил, что не слышал таких предложений. Он сказал, что готов их рассмотреть, "исходя из интересов Российской Федерации".

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Украине призвали международных партнеров принять меры по соблюдению рекомендаций Международного олимпийского комитета по нейтральному статусу спортсменов из РФ и РБ и не допускать указанных лиц к международным соревнованиям.