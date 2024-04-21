"Какое перемирие?" В РФ отреагировали на предложение Макрона

В РФ слова президента Франции об олимпийском перемирии назвали глупостью

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона. Накануне Макрон предложил России олимпийское перемирие во время Игр в Париже.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит "Матч ТВ". Вячеслав считает, что французы должны были пустить всех российских спортсменов на Олимпиаду-2024 и тогда можно было бы говорить о перемирии.

"У них там много чего звучит. Мэр Парижа говорит русским: "Мы вас не ждем здесь". Это что за х**нь такая?

Президент Макрон говорит что‑то о перемирии. Какое перемирие? А кто у нас поедет туда? 10 человек, которых лишили права отбора? О каком перемирии можно сейчас разговаривать?

Перемирие надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду. Вот тогда было бы понятно, что это перемирие.

Спорт должен нести свои функции – строить мосты, соответствовать истории, традициям и принципам, которые были заложены 100 лет назад.

А сейчас мы слышим какие‑то глупые высказывания.

Люди, которые наделены властными полномочиями, рассказывают какую‑то х**нь", – сказал Фетисов.

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киеве заявила, что не хочет видеть россиян на Играх-2024. После этого на нее посыпались оскорбления из РФ.