Трагедия на ЧАЭС – не беда, а преступление советской власти: пять документов из рассекреченных архивов

Рассекреченные документы из архива "Украинского освободительного движения" свидетельствуют: "советам" были совершенно безразличны люди — и гражданские, и военные. Их больше интересовала пафосная картинка для вражеского Запада

Глядя на то, как сегодня разрушаются дамбы и тонет город за городом в России, думаешь не только о расплате за взорванную оккупантами Каховскую ГЭС, но и о том, что с советских времен в этом государстве мало что изменилось. И анализ документов многолетней давности из архива СБУ объясняет, что до сих пор не так в стране-агрессоре.

О хищении, подделке документов и опасностях специалисты отчитывались "наверх". Власти не хотели признавать и ликвидировать проблемы в строительстве работе ЧАЭС — пришлось ликвидировать последствия аварии, которая встряхнула Европу и весь мир.

"Телеграф" проанализировал пять интересных документов из архива СБУ, выложенных на сайте "Украинского освободительного движения".

1.Хищение стройматериалов и подделка документов

Еще в апреле 1973 года в Киевский областной совет Компартии Украины поступил документ о том, что при строительстве ЧАЭС "имеют место случаи нарушения технических норм" и подделка документации по качеству выполненных работ.

Многие вопросы возникали относительно плотности бетона, качества арматуры и даже отсутствия забора и охраны строительства, в результате чего неизвестные злоумышленники воровали с площадки строительные материалы.

"В начале 1973 года при осуществлении арматурных работ в главном корпусе АЭС было допущено различие между установленной арматурой и запроектированной, что ведет за собой уменьшение прочности конструкции ", — говорилось в докладной записке руководителя КГБ по Киевской области Фесенко. Кагебист отмечает, что в проектную документацию внесли изменения, а фактически произошла подделка документов, чтобы прикрыть это "различие".

Еще одна красноречивая цитата из докладной: "До сих пор не ведутся работы по возведению ограды внешнего периметра территории станции, отсутствует охрана, в результате чего имеют место случаи хищения строительных материалов". Строительство ЧАЭС началось в 1970-м. То есть три года строительная площадка стратегического ядерного объекта стояла без ограждения и охраны?

В таком случае, кто угодно мог годами системно подрабатывать на строительстве стратегического объекта. В конце записки Фесенко отмечает: "Докладываем на Ваше решение". Решение должен принимать глава Киевской областной ячейки Компартии Цыбулько В.М. И он стоял перед сложным выбором: доложить наверх, что у него чрезвычайная ситуация и слететь с должности, получить выговор, снять руководителя строительства и т.д. или умолчать?

Выбор стоял между собственным теплым местом и жизнями незнакомых товарищу Цыбулько людей. Мы не знаем, был ли доклад наверх, но результат того хищения, халатности и подделок документов в 1986 году увидел весь мир.

Судя по документам, советское масштабное строительство споткнулось на человеческом факторе

2.Чернобыльская, Курская и Ленинградская АЭС были изначально небезопасны

Еще в 1983 году в Советском Союзе просчитали: а что будет, когда "рванет" какая-то атомная электростанция? Об этом говорится в "Справке о некоторых проблемах эксплуатации атомных электростанций в СССР".

И вот что интересного доложили "наверх" специалисты. В 1982 году на Армянской АЭС произошел пожар электрических кабелей. Как результат, были обесточены все основные узлы ядерного реактора. В результате сбоя возникла угроза утечки радиоактивных продуктов.

Началась паника, люди убегали, покидая рабочие места. "Только быстрое подключение к двигателям запасного кабеля позволило предотвратить трагедию", — говорится в документе. Этот случай послужил толчком к созданию системы аварийной заливки активной зоны реактора.

Проблемы с безопасностью, согласно документу, имели Белоярская, Армянская, Курская, Ленинградская, Ново-Воронежская и Чернобыльская АЭС.

В документе говорится, что конструкция ядерного реактора РБМК-1000, на котором работала Чернобыльская АЭС, не позволяет построить защитную оболочку вокруг реактора, не останавливая его. "Поэтому Ленинградская, Курская и Чернобыльская АЭС наиболее опасны относительно их дальнейшей эксплуатации, что может иметь угрожающие последствия", — писал автор документа подполковник А.И. Самойлов.

Также в документе содержатся подсчеты специалистов: если произойдет разрыв главного циркуляционного трубопровода Ленинградской АЭС, это приведет к заражению большого числа нынешнего Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также значительной территории Финляндии.

Кстати, в школах Финляндии всегда есть йодсодержащий препарат на случай радиоактивной опасности. Действительно, и чего бы это они так беспокоились?

3.Аварии не было. Радиации не было. Больных не было. Ничего не было – что засекретили в СССР

Сегодня в Украине есть определенное понимание, о чем нельзя писать во время войны. И эти оговорки направлены на защиту жизней людей. Давайте посмотрим, что нельзя было разглашать после аварии на ЧАЭС. (Спойлер: практически все.) Вот только с какой целью?

Вот несколько пунктов из " Перечня сведений, подлежащих засекречиванию по вопросам, связанным с аварией на блоке № 4 Чернобыльской АЭС":

– информация об "истинных причинах аварии на ЧАЭС";

– вся информация о разрушении и вреде, причиненном аварией;

– вся информация о загрязнении территории;

– о сокрытии радиационно опасных элементов;

– о радиоактивном загрязнении окружающей среды, пищевых продуктов и кормов, превышающих допустимые нормы;

– об облучении персонала станции и населения;

– о массовых отравлениях и эпидемических заболеваниях, связанных с аварией;

– о результатах лечения лучевой болезни;

– о последствиях для экологии;

– даже об организациях и людях, ликвидировавших аварию.

И особой строкой где-то в конце документа: сведения о зарплатном фонде по подрядной деятельности в капитальном строительстве управления строительства 605.

Было запрещено разглашать ВСЕ. После Чернобыльской катастрофы советские власти решили не отменять многотысячную демонстрацию в Киеве, расположенном всего в 100 км от ЧАЭС. В параде на 1 мая участвовали дети.

В результате у Украины было ужасная ситуация – люди жили в регионах с заоблачной радиацией. И мы получили множество зафиксированных как последствия аварии и незафиксированных официально смертей, растянутых во времени.

К примеру, в Киеве радиоактивность в воздухе составляла от 500 до 1050 микрорентген в час, а в помещении – до 100 микрорентген. В настоящее время допустимым значением уровня радиационного фона согласно Нормам радиационной безопасности Украины считают 30 мкР/час.

4.К ликвидации аварии привлекали военных, но есть вопросы

Мы ежегодно 14 декабря — в День памяти жертв аварии на ЧАЭС — чтим ликвидаторов аварии. Тех, кто сознательно жертвовал собой в первые часы и дни величайшей ядерной драмы Европы.

Но затем к ликвидации аварии привлекли военных. И здесь снова возникает очень много вопросов – о целесообразности, разумности, справедливости и безразличии.

Главе Госкомитета по национальной безопасности генералу Чебрикову прилагали о привлечении к ликвидации аварии на ЧАЭС срочников и вызванных из запаса военнослужащих Советской Армии – 43 военных подразделения, 31 тысяча человек.

Но система, которая не доливала бетон и ставила некачественную арматуру в атомную станцию, и здесь не могла работать эффективно. К началу августа 1986 года реально прилагали усилия для ликвидации 14,6 тысяч — 46%.

Например, из 3225 человек 25-й бригады химзащиты 1 и 2 августа в работах принимали участие 953 человека – менее 30%. В некоторых подразделениях работало от 1 до 5%.

Военно-строительным подразделениям (должно возводить саркофаг над четвертым энергоблоком) несвоевременно наделяли фронт работ, несвоевременно привозили материалы, квалифицированных специалистов гоняли в качестве чернорабочих.

По мнению автора документа, все это приводило к падению морального духа военных и дисциплинарных проступков, а иногда и уголовных преступлений.

Современная история показывает, что в России мало что меняется – мы видели, как музыкантов оркестра с оккупированных территорий погнали как пушечное мясо на штурм "Азовстали", где все они погибли.

5. "Эти к@цапы в 1933 году не уморили нас голодом, хотят сейчас сделать это атомом"

Скрывая все, что можно, КГБ следил за тем, что знает и что думает население Украины. Сегодня мы можем видеть из архивов, что говорили и думали украинцы.

Но странно видеть в секретных отчетах жалобу: " Бывшие участники бандоуновского подполья Глухенький Николай Герасимович, 1928 года рождения, уроженец Черкасской области, проживающий в г. Фастов Киевской области, пенсионер, и Косовский Владимир Иванович, 1923 года рождения, уроженец и житель села Фастовского района Киевской области, пенсионер, в беседе с оперативным источником (т.е. написавшим заявление в органы. — Ред .)выразили сожаление по поводу того, что произошло на ЧАЭС и (внимание!) с болью говорили о погибших и убытках" .

Какое пафосное начало по отсылке в ОУНовское прошлое и какой финал? Двое пожилых людей выразили абсолютно адекватное и человеческое сожаление о погибших из-за аварии. Их вина в том, что они "говорили с болью".

А доцент ветеринарного факультета Украинской сельскохозяйственной академии (ныне Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. — Ред .) Григорий Калиновский, уроженец Львовской области, мало того, что берет "под крыло" студентов из западных областей Украины, так и имел неосторожность в разговоре с тем самым "источником" сказать: "Эти к@цвпы в 1933 году не уморили нас голодом, хотят сейчас сделать это атомом".

В этом же документе значится, что, несмотря на все закручивание гаек и перекрывание информации, люди считали, что в Чернобыле происходит что-то страшное. Четыре водителя отказались везти грузы в зону поражения, написали заявления на увольнение и покинули рабочие места.

Если бы людям объяснили, что происходит, предоставили защиту и т.д., возможно, такой ситуации не возникло бы. Замалчивать полностью ситуацию не удавалось, курсировали ужасные слухи и люди реагировали страхом.

Разобрав это все, мы еще больше понимаем, насколько важно, что более 30 лет назад нам удалось выйти из "любящих" объятий соседнего народа и получить право знать, что с нами происходит на самом деле.