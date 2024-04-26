Радиация не признает границ: в годовщину Чернобыльськой катастрофы Зеленский напомнил об угрозах для ЗАЭС

Удерживая ЗАЭС, россияне подвергают мир большой опасности

В день 38-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что уже 785 дней самая большая в Европе Запорожская атомная станция захвачена российскими террористами. Он призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ЗАЭС под контроль Украины — чтобы на ней не повторилась Чернобыльская трагедия.

"Радиация не признает границ и не различает государственные флаги. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и спустя годы", — написал Зеленский.

Президент напомнил, что Чернобыльская атомная станция была оккупирована россиянами в 2022 году, они удерживали ее 35 дней. Как известно, российские солдаты разграбили лаборатории ЧАЭС, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали станцию для развертывания дальнейших военных действий.

"Уже 785 дней самая большая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов. Только это будет гарантировать, что мир не переживет новых радиационных катастроф – именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС", — отметил Зеленский.

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС с разницей в две секунды произошли два взрыва. Обрушилась часть зданий, начался пожар, в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. Много дней пожар тушили сотни пожарных и работников аварийных служб. Многие из них позже умерли от лучевой болезни. Более 100 тысяч жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы после аварии. Точное число жертв аварии установить невозможно, поскольку многие умирали спустя годы. По примерным расчетам, от последствий аварии на ЧАЭС погибло около 4000 человек.

В годовщину аварии на ЧАЭС "Телеграф" поговорил с офицером радиационной разведки, ликвидатором аварии на ЧАЭС, научным сотрудником Национального музея "Чернобыль", писателем, экологом Сергеем Мирным о влиянии радиации на организм человека. Он рассказал о работе в Чернобыльской зоне и о гашении панических настроений.