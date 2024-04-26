38-я годовщина Чернобыльской катастрофы: как жил Киев в первые дни после аварии

Радиационный фон в столице превышал норму в 500 раз

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая одной из самых ужасных ядерных катастроф в истории. Ее последствия ощутили не только жители Украины, но и соседних стран.

В течение первых дней после аварии киевляне не знали о случившемся. Советские власти скрывали всю информацию.

"Телеграф" пересказывает историю ужасных дней после катастрофы.

Суббота, 26 апреля, в столице была обычным днем. Люди выходили на прогулки подышать "свежим воздухом", ведь этот день был довольно жарким – температура воздуха поднялась до +20 градусов. Никто и не догадывался, что в над город витает безумная радиация.

Крещатик, 26 апреля 1986

Первые слухи

27 апреля 1986 г. был также обычным днем. Киевский НСК "Олимпийский", тогда еще известный как Республиканский стадион, трещал по швам. Более 80 тысяч болельщиков, словно взбудораженное море, заполнили трибуны, чтобы стать свидетелями эпической битвы между киевским "Динамо" и московским "Спартаком".

Стадион во время матча, 1986 год

На следующий день Киев охватила тревога. Слухи, словно тени, парили по улицам, шептали в метро, ​​проникали в каждый дом.

"Что-то произошло", "Взрыв", "Радиация"... Никто не мог ничего подтвердить, но страх уже поселился в сердцах киевлян.

Еще с первых часов после катастрофы киевлян привлекли к ликвидации последствий. Первых пострадавших уже везли в аэропорт "Жуляны", чтобы отправить в Москву.

Власть все еще молчала…

Жизнь еще шла обычным ходом. Магазины, театры, рестораны и кафе работали, в школах шли уроки. Вечером киевские дворы гудели от смеха и шума ребятишек.

Киев, 1986 год

До 29 апреля никто не торопился к вокзалам. Поезда отправлялись полупустыми, до отпусков еще далеко. На Крещатике с 27 по 29 апреля кипели репетиции первомайской демонстрации. В них участвовали и дети.

Город жил в ритме, неумолимо приближавшемся к трагическому пределу. Несмотря на тревогу, витавшую в воздухе, люди еще не осознавали масштабов катастрофы. Жизнь шла дальше, словно в затишье перед бурей.

Лишь 30 апреля появилось первое официальное сообщение от Совета Министров СССР в газете "Известия". Написано было коротко: "На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Один из атомных реакторов поврежден. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия".

Демонстрация на 1 мая

Ни эти скупые строки о катастрофе, ни другие беды не смогли бы остановить демонстрацию 1 мая. День солидарности трудящихся – один из важнейших идеологических праздников советской империи. Традиционно его отмечали громко, с помпезными демонстрациями, собиравшими сотни тысяч человек.

Первомайская демонстрация на Крещатике

В этот раз, в 1986 году, праздник выпадал на пятый день после ужасающей катастрофы на Чернобыльской АЭС.

1 мая 1986 года на площади Октябрьской революции (Майдан Незалежности)

Несмотря на очевидную опасность проведения массового мероприятия в загрязненном радиацией городе, советские власти приняли жесткое решение: параду быть. Он должен был стать сигналом для международного сообщества: "Все под контролем, ничего страшного не произошло!". Улыбающиеся лица тысяч киевлян на фото из центра города должны стать идеальной картинкой для пропаганды, отрицающей трагедию.

День солидарности трудящихся в Киеве

Паника, страх и мольба

2 мая по Киеву снова прокатилась волна паники. Появились сообщения о визите в Чернобыль представителей высшего руководства Союза, а иностранные радиостанции трубили об ужасной катастрофе.

Местное телевидение, пытаясь успокоить людей, транслировало выступления министра здравоохранения УССР. Он уверял, что ничего страшного не произошло, и рекомендовал лишь некоторые "профилактические меры": влажную уборку дома, запрет детям выходить на улицу, плотно закрытые окна.

Газетное сообщение о приезде руководства в зону аварии

Но люди не верили. Шепот об опасности, чаившейся в воздухе, распространялся по городу как пожар.

Город встречался с проявлениями несогласия. На дверях телефонных будок появлялись открытки, словно тайные послания, несшие правду о Чернобыле.

Гнев и страх людей изливались на бумагу. Киевляне требовали правды от власти. Анонимные письма и коллективные обращения к руководству изобиловали обвинениями и мольбами. Киевские женщины-матери умоляли об эвакуации детей.

Автостанции были просто забиты, люди массово начали уезжать из города.

Велогонка мира

6 мая 1986 года на Крещатике была организована "Велогонка мира". Это масштабное событие должно было стать очередным подтверждением международному сообществу, что "все под контролем".

Организаторы рассчитывали на массовое участие команд из дружественных в СССР стран. Однако кроме французов, никто не рискнул отправлять своих спортсменов в загрязненный радиацией Киев.

Велогонка Мира, 6 мая 1986 год

Французская команда предусмотрительно взяла с собой дозиметр. И мир узнал, что радиационный фон в Киеве превышал норму в 500 раз.

Велосипедисты на площади Октябрьской революции

Эта новость мгновенно облетела город, и тут началась настоящая паника. Люди, испуганные и обманутые, бросились спасать себя и своих близких. Билеты на все поезда и автобусы раскупили в считанные часы, а те, кому не хватило мест, готовы были платить за билет "зайцем" сумму, равную месячной зарплате.

Пункт дозиметрического контроля на въезде в Киев, 1986 год

Ранее "Телеграф" показал подборку редких фото, которые вас точно удивят. Как выглядел Киев 100 лет назад.