Радиация им не помеха: чернобыльские черви удивили ученых

Неожиданная находка может пролить свет на причины возникновения рака у людей

Чернобыльская зона отчуждения является не самым безопасным местом для жизни, поскольку радиоактивное излучение может повредить геном местных животных и привести их к многочисленным болезням и неминуемой гибели. Однако как оказалось далеко не все существа поддаются разрушительному воздействию радиации.

Как говорится в исследовании, обнародованном в PNAS, ученые из Колумбийского университета (США) совершили визит в зону отчуждения, чтобы ближе посмотреть на местную живность. Как оказалось чернобыльские нематоды (круглые черви) вообще не пострадали от воздействия ионизирующего излучения.

Американские ученые посетили Чернобыль еще в 2019 году и взяли там образцы грунта, гнилых фруктов и других органических материалов, чтобы изучить воздействие на них радиации. Уже в США они обратили свое внимание на нематод Oscheius tipulae.

Исследователи сравнили 15 геномов круглых червей из Чернобыля и сравнили их с 5 образцами из других частей мира и обнаружили, что они ничем не отличаются. То есть, это говорит о том, что чернобыльские нематоды не были вынуждены эволюционировать для того, чтобы противостоять более высокому уровню радиации.

"Это не значит, что Чернобыль безопасен. Скорее это означает, что нематоды действительно выносливые животные и могут выдерживать экстремальные условия", — сообщила одна из авторов исследования София Тинтори.

После этого ученые подвергли этих нематод ряду испытаний и воздействовали на них разными химическими веществами при разном излучении и обнаружили, что степень повреждения их ДНК не зависела от уровня радиации.

Понимание того, какие штаммы Oscheius tipulae были более уязвимы к повреждениям ДНК, подтолкнуло ученых к дальнейшим исследованиям в попытках установить, почему люди имеют разный уровень сопротивления канцерогенам. То есть, это поможет установить, почему у некоторых людей развивается рак, а у других — нет. Кроме того, это позволит определить факторы риска, которые могут влиять на развитие рака.

Oscheius tipulae

Как сообщалось ранее, ученые создали молекулярный "отбойный молоток" и с его помощью успешно разрушили раковые клетки. Для проведения эксперимента им понадобился лабораторный краситель и инфракрасный свет.