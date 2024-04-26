Так боролся с коррупцией, что сам стал мошенником: разоблачен известный "благотворитель", который наживался на ВСУ

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Во вторник, 23 апреля, правоохранители задержали председателя благотворительного фонда из Попельного после получения им 25,5 тыс. долларов США за продажу двух бусов и двух джипов, которые предназначались для ВСУ. Вместо того чтобы передать авто на фронт, мужчина продавал их по рыночной цене.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры. Во время обысков в его офисе изъяли: 300 тыс. грн. наличными в разных валютах; таможенную документацию на проданные автомобили; печати, бланки, транспортные средства; другие официальные документы.

Схема преступления заключалась в следующем: фигурант, используя статус руководителя фонда, ввозил из-за границы автомобили как гуманитарную помощь для украинских военных, растаможивая их на льготных условиях. Официально в документах получателем иномарок указывался благотворительный фонд.

Вместо того чтобы передать авто на фронт, мужчина продавал их по рыночной цене. Деньги от продажи шли в карман мошенника.

Журналисты выяснили, что задержан председатель благотворительного фонда из Попельни – Валентин Кушнир. Отмечается, что он не только возглавлял благотворительный фонд, но был соучредителем ОО "Стоп коррупция". В свое время он баллотировался в депутаты Житомирского облсовета.

Валентин Кушнир

По данным аналитического портала YouControl, предприниматель в августе 2019 года основал именную благотворительную организацию — "Благотворительный фонд "Валентина Кушнира", а впоследствии возглавил Попельнянское районное подразделение ВОО "Стоп коррупции" ( правоохранители сообщали, что мужчина руководит местным подразделением указана борьба с коррупцией ).

Действия Кушнира расследуются по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины ("Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, совершенное в период военного положения"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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