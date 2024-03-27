Обещал асфальтирование дороги возле частного дома: в Киеве будут судить чиновника за взятку

Злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы

Заместителя руководителя ШЭУ Соломенского района будут судить за взятку. Чиновник требовал 500 тысяч гривен от киевлянки за асфальтирование дороги возле частного дома, который она планировала купить.

Он обещал организовать работы через коммунальное предприятие, но при условии наличной оплаты без официального договора. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечено, что в суд направили обвинительный акт в отношении 47-летнего чиновника коммунального предприятия. Будут судить его по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Согласно материалам следствия, заместитель руководителя КП "ШЭУ по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района" г. Киева требовал у киевлянки 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги возле частного дома, который она планировала приобрести", — говорится в сообщении.

Задержанное должностное лицо

Мужчина предложил киевлянке неофициально заплатить ему 500 000 гривен за асфальтирование дороги. Он уверял, что организует работу через коммунальное предприятие, но без оформления документов. По словам чиновника, такой способ более выгоден для женщины, ведь не требует заключения официального договора.

На месте задержания

"Так за выполнение подготовительных работ по асфальтированию подъездной дороги чиновник получил "аванс" в 2 тыс. долл. США. А уже через неделю получил от женщины еще 425 тыс. гривен", — отмечают в прокуратуре.

Конфискованные деньги

Мужчина был задержан во время контроля за совершением преступления. Наказание предусмотрено статьей, лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что на взятке поймали бывшего директора предприятия Минобороны. Речь идет о 600 тыс. долларов, которые он получил от представителя другой коммерческой структуры.