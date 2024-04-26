Укр

"Посидел, можно и поработать": Сольский после выхода из СИЗО возвращается в кресло министра

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Николай Сольский
Николай Сольский. Фото Коллаж "Телеграфа"

За него был внесен залог 75 млн гривен

Министра аграрной политики Николая Сольского, которого по подозрению в схеме завладения землей на 291 млн. грн, отправили на два месяца под стражу, выпустили под залог. После освобождения он продолжит исполнять обязанности главы министерства.

"Николай Сольский освобожден из-под стражи и продолжает выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия Украины", — сообщили на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Он обязан сдать на хранение свой загранпаспорт и носить электронное средство контроля. Также Сольский должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и в суд. Ему запрещено покидать пределы Киева без разрешения следователя и воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве.

В сети комментируют возвращение Сольского к исполнению обязанностей министра. "Посидел, можно и поработать", "А куда его потом послом назначат?", иронизируют украинцы.

Напомним, 23 апреля 2024 года НАБУ объявило действующему министру Николаю Сольскому о подозрении в том, что он мог быть участником схемы по незаконному завладению государственной землей стоимостью 291 млн гривен (т.е. более 7 млн долларов). Также его подозревают в попытке завладении еще одним земельным участком на 191 млн гривен (почти 5 млн долларов).

Через два дня, 25 апреля, Николай Сольский подал в отставку. Впрочем, в комментарии "Телеграфу" он сказал, что готов работать дальше, если ему предоставят такую возможность.

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#Работа #Министерство #Николай Сольский