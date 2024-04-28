Мобилизироваться бывает очень сложно. История добровольца, который три месяца не может попасть в ВСУ

Военная часть готова взять мужчину на службу и направила письмо-отношение, однако у ТЦК были свои планы

Предприниматель и волонтер Алексей Вайсман с января пытается вступить в ряды ВСУ — он самостоятельно договорился с воинской частью, выбрав вакансию, на которой может быть наиболее полезен. Прошел собеседование, обновил военно-учетные данные в ТЦК, получил заключение военно-врачебной комиссии, но службу начать так и не смог. "Телеграф" узнал подробности об истории киевлянина-добровольца.

Собеседование, психологические тесты и медосмотр

С началом полномасштабного вторжения Алексей Вайсман, на тот момент находившийся в составе команды проекта Made in Ukraine, присоединился к работе организованного на его базе гуманитарного штаба. И полтора последующих года был сосредоточен на помощи украинцам.

— На тот момент я был полезен именно в этом направлении. У меня было авто, поэтому имел возможность развозить продуктовые наборы, одежду тем, кто в этом нуждался, собирать заявки, обрабатывать запросы от переселенцев, общественных организаций и объединений. Мог находиться в штабе день и ночь, чтобы все успевать сделать, — вспоминает тот период Алексей. — И как-то уже в сентябре 2023 года, когда мы привозили очередной груз для ВПЛ, услышал от одного человека такую фразу: "Ой, а вы мне привезли чайник без коробки. Он что — б/у?!"

От услышанного у меня исчезло желание делать что-то для людей, которые за полтора года не нашли себе работу, не смогли себя пристроить и начать действовать. При этом у меня перед глазами был опыт знакомых, которые сбежали из Донецка и пошли волонтерить, чтобы приносить пользу другим и не сойти с ума.

В начале полномасштабного вторжения Алексей приобщился к волонтерству и помогал гражданским.

Присоединялись мы к помощи и терробороновцам, и военным. Никогда не объявляли большие сборы, но вкладывались собственными ресурсами — транспортом, временем, денежными средствами. И в какой-то момент я подумал, что могу быть полезен и в армии напрямую. С одной стороны, я никогда не держал в руках оружие, не знаю, как разобрать, почистить, смазать и собрать автомат, и, думаю, вряд ли мог бы быть в этом эффективным. Кроме того, с ростом 1,96 м из меня будет никакой штурмовик и здоровье не позволит выполнять такого рода задачи.

Но с другой стороны я хорошо разбираюсь в "бумажках", потому что у меня есть опыт сотрудничества с различными государственными учреждениями и институтами, понимаю, как нужно оформлять отчетность, запросы. К тому же прошел курс бухгалтерии, то есть имею представление о налогах, ценообразовании и знаниях как удешевить и упростить процедуру закупок и где взять то, что нужно, а не то, что могут предложить, — отмечает собеседник.

Именно с таким опытом Алексей 25 января этого года пришел в воинскую часть в Житомирской области и предложил свою кандидатуру на должность делопроизводителя. Инициативу одобрили, после чего дали возможность пройти стандартную процедуру.

— Мы подключались к помощи этому подразделению, поэтому меня встретили не как рядового гражданина с улицы с опасением (что правильным), а совсем с другим настроением. Я точно не враг, а скорее друг, потому что был причастен определенным образом к решению проблем части, — продолжает рассказ Алексей. — Я познакомился с будущим ротным и командиром в/ч, прошел собеседование и психологические тесты, а еще первоначальный медосмотр.

Рассказал, что у меня хронические заболевания, в частности, желудка, позвоночника — последнее связано с моим высоким ростом. А еще в декабре при обследовании выяснилось, что у меня стираются хрящи в коленных суставах. Но с учетом должности, на которую я подавался, воинская часть готова меня была взять, и в подтверждение этого я получил письмо-отношение. Правда, произошло это только 2 марта, то есть через месяц и неделю после моего визита в в/ч.

Теробороновцы были среди тех, кому помогал Алексей с родными и друзьями.

И дальше с этим документом я уже обратился в 1-е отделение Бучанского РТЦК и СП. Там даже порадовались, потому что добровольцы встречаются редко, больше случаев, когда пытаются откосить, убежать, еще каким-то иным образом избежать мобилизации. Мои данные обновили и издали направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

И об этом отдельный разговор. На прохождение врачей потратил месяц времени и собственные средства. Во-первых, живу в Киевской области, а областная больница расположена в Киеве на Лукьяновке. Во-вторых, анализы, которые сдавал в поликлинике в Вишневом, "запороли" и приписали мне болезни, которых у меня не было. Поэтому был вынужден перерабатывать, ездить к узким специалистам, чтобы получить выводы, соответствующие реальному положению вещей. И когда я уже думал, что в моей ситуации наступило "дно", оказалось, что оттуда постучали, — говорит Алексей.

Война – войной, а обед по расписанию

После прохождения ВЛК прошел еще месяц, но ожидаемого вызова в воинскую часть Алексей так и не получил. Все потому, что поданные на него документы в Генштаб ВСУ так и не были согласованы. Но поскольку желание служить не исчезло, мужчина решил попробовать еще один вариант.

— Подумал, что время идет, может, не стоит ждать призыва по мобилизации, а попытаться подписать контракт, — говорит Алексей. — С этим я снова пришел в ТЦК в понедельник, 21 апреля, где-то в 13:10. И оказалось, что меня не могут принять, даже дверь не открыли, потому что там обед! Извините, но это просто трэш в условиях войны и отголоски советского союза. И именно после этого появился гневный пост медийщика Евгения Лесного.

Когда я все-таки попал в терцентр, меня отправили на повторную медкомиссию. Ибо результаты ВЛК, которую я проходил как мобилизованный, не в полном объеме отражали мое состояние здоровья. Да и бланки для контрактников другие. В четверг, 23 апреля я обратился в поликлинику в Вишневом, чтобы перенести заключения врачей, но меня отправили в терцентр. А там я услышал, что… на службу по контракту я не подхожу по состоянию здоровья. То есть по мобилизации – меня готовы взять, а на контракт – нет. Это двойные стандарты или как такую избирательность расценивать?!

Алексей не умеет держать в руках оружие, но проходил тренинг по такмеду.

Мы пытались выяснить, что с запросом от части в Генштаб ВСУ, по которому я должен уже быть в подразделении и выполнять свои обязанности. Но безрезультатно. Зато я вынужден и дальше ждать вызова, не идти на работу на постоянной основе, потому как только его получу, буду иметь три дня на собрание, — говорит Алексей.

В соцсетях Алексея поддерживают, отмечая, что такие истории точно не мотивируют украинцев, а еще подчеркивают, что с бюрократией в армии на 11-м году войны нужно что-то делать.

"Это не единичная такая история. Лично знаю парней, которые даже в телеграмме искали места, где раздают повестки. Впрочем, результат "0". А когда уже попадали в военкомат и на ВЛК... то бюрократия и отношение как к... Вместе с одним сидели и ждали окончания обеда, то наслушался историй", — пишет в комментариях Максим Кобец.

"Одна из многих историй, которые я слышу от разных людей о невозможности мобилизоваться по контракту. В чем причина? Не знаю. Возможно, все же нужно дать право командирам батальонов подписывать самостоятельно контракты с последующей регистрацией в ТЦК, а не эта вся круговерть, когда и в/ч хочет забрать человека, и человек туда готов пойти, а в результате три месяца потрачены не на боевое слаживание новобранца, а на походы по инстанциям", — отметил адвокат Ярослав Куц, сделав перепост сообщения Евгения.

Политолог Евгений Магда разместил эту историю на своей Facebook-странице и назвал ее очень показательной. А издатель Виктор Перебенесюк в комментариях отметил, что бывшие военкоматы изменили только название, но не изменили совковый стиль делать: "Нужна серьезная реформа, чтобы превратить ТЦК в эффективные рекрутинговые компании".

В комментариях у большинства Алексея поддерживают и приводят собственные примеры бюрократии.

Чем завершится попытка Алексея быть полезным в армии пока вопрос. Он пока надеется попасть в воинскую часть, с которой имеет договоренность.

— С понедельника буду искать варианты прохождения медкомиссии в других ТЦК. А если не найду, то буду думать о работе, потому что за эти три месяца, что я жду призыв, накопилось немного долгов, так что я сначала рассчитаюсь с ними, а потом уже буду отдавать долг государству, — резюмировал Алексей.