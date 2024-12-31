Буданов откровенно рассказал, чего ждать Украине в 2025 году

России придется принимать непростые решения, заявил начальник военной разведки Украины

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в Новом, 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.

Об этом сообщает "Украинская правда". Выступая во время телемарафона, Буданов отметил, что Украина побеждает в войне дронов, но Россия массово использует на линии фронта дроны с оптоволокном. Средствами радиоэлектронной борьбы остановить их невозможно.

Для Украины важно в Новом году найти технологическое решение, которое помогло бы бороться с огромным количеством этих дронов, подчеркнул Буданов.

В целом, по словам Буданова, для Украины 2025 год будет более удачным, чем 2024. В то же время россиянам придется принимать непростые решения.

"Если Россия не опомнится до середины 2025 года, им придется принимать непростые решения по финансовой и экономической системе. Готовы ли они к этому? Возможно. Хотят ли они этого? Сто процентов, что нет. Они будут всячески пытаться избежать этого", — заявил Буданов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей отставке.