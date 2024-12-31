Сотни тысяч людей, фейерверки и выступления звезд: как отмечали Новый год на Майдане в 2014 году (фото, видео)

10 лет назад на Майдане собралось рекордное количество людей

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января 2014 года была особенной для всей страны. Ведь в то время в стране продолжалась Революция Достоинства – мирные протесты, где люди отстаивали демократию и соблюдение прав и свобод. В тот год царила атмосфера борьбы за независимость государства, которая проходит и сейчас.

"Телеграф" напомнит, каким было празднование Нового года на Майдане.

Новый год на Майдане 2014

Празднование Нового года 2014 года на Майдане стало самым масштабным в истории Украины. По разным данным, тогда в центре Киева собралось от 200 тысяч и до 2 миллионов граждан. Люди приходили на Майдан с флагами и сине-желтыми лентами.

Неравнодушные угощали майдановцев салатами "оливье" и с крабовыми палочками, блюдами из мяса. Также был огромный двухметровый торт. По палаткам раздавали меньшие торты и безалкогольное шампанское. На Майдане действовал "сухой закон", поэтому охранники не допускали нетрезвых людей на площадь.

Фото: Getty Images

По словам очевидцев, на новогоднем Майдане царила веселая и дружеская атмосфера. Тогда на сцену выходили лидеры оппозиции с лаконичными поздравлениями украинцев, на которые сдержанно реагировала публика. Особенно противоречиво прозвучало поздравительное письмо бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая тогда находилась в тюрьме. В 2014 году на Майдане стояла патриотическая елка, сделанная из каркасов, оклеенных сине-желтыми флагами.

Фото из сети

В течение 3-4 часов на сцене Майдана выступали украинские артисты. В частности, зажигали публику певица Руслана, исполнявшая треки из своего альбома "Дикие танцы", и группа "Мандры". В первые минуты Нового года Руслана вместе с сотнями тысяч украинцев исполняла гимн.

Майдановцы зажигали бенгальские огни, запускали воздушные шарики, фонарики с огнем, а также был праздничный фейерверк.

Фото из сети

Фото: Getty Images

Затем митингующие пошли к стенам Лукьяновского СИЗО, ведь там в то время удерживали протестующих Владимира Кадуру, Ярослава Притуленко и Андрея Дзиндзу, а также адвоката общественных активистов Виктора Смолия. Участники Майдана поздравляли политических заключенных и запускали фейерверк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким было новогоднее поздравление первого президента Леонида Кравчука. Это произошло после обретения Украиной независимости в 1991 году.