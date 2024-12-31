Будет выжимать по максимуму. Что Украине нужно от НАТО

Киеву нужен политический сигнал из Брюсселя, говорит эксперт по безопасности

Западные партнеры Украины не любят вспоминать, как они по Будапештскому меморандуму дали Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Поэтому президент Владимир Зеленский с первых дней полномасштабного вторжения РФ обращался к парламентам европейских государств, напрямую коммуницировал с их обществом, чтобы заставить наших партнеров выполнять свои обязательства.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он назвал это продолжением старой политики поиска половинчатых решений и нежелания брать ответственность за поддержку нашей страны.

— Если Украина не устоит, следующими будут страны Балтики и Польша, которая не зря тратит максимум своего ВВП (это 4,7%) на армию. Это продолжение старой политики принуждения нас к переговорам. Хорошо, что наши власти не идут на этот шаг. Потому что все они должны сопровождаться вооружением до зубов, — говорит военный эксперт. — Ведь почему можно использовать ракеты Tomahawk против йеменских хуситов в тапках с автоматами, а нельзя бить по главным террористам.

В качестве примера Дмитрий Жмайло привел закрытие неба над Израилем, куда летят иранские баллистические ракеты и дроны, но это не делается в случае с Украиной.

— Нас могут принудить к такому сценарию (получение гарантий безопасности без вступления в НАТО. — Ред.), но я напомню: даже пятая статья [Устава НАТО] — не панацея, потому что отправка войск в страну Североатлантического альянса, которая подвеглась агрессии, — только опция, а не обязанность. Там указано, что все должны помогать, все должны поддерживать вплоть до отправки своих войск. Но будут ли выполнены эти обязательства? — задает резонный вопрос исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, все изложенное на бумаге должно подкрепляться силой, сильной коммуникационной линией и переговорной позицией. Именно поэтому первый пункт плана Победы предусматривает членство Украины в НАТО.

— Нам важно получить этот политический сигнал, получить это приглашение, — говорит эксперт по безопасности. — Пусть без даты, пусть без времени, пусть без конкретных условий, но чтобы оно было от наших западных партнеров. Потому что мы пытаемся разорвать круг внеблоковости и буферного статуса Украины. Потому что это путь в третий мир.

По мнению Дмитрия Жмайла, будут появляться многие другие сценарии с повышением уровня взаимодействия Запада с Украиной.

— Нас поставили в один ряд с Южной Кореей и Японией. Напомню: за это лето мы подписали ряд двусторонних договоров с каждой страной, которые должны обеспечить нам предоставление военной помощи с Соединенными Штатами. Но если не будет реального размещения здесь большого арсенала и оружия, которое могло бы гарантировать прекращение огня или обезопасить нас от разрастания зоны российской оккупации, если давление будет насколько сильно, мы можем к этому прийти, — говорит он о согласии Киева на гарантии безопасности без членства в Альянсе.

Однако, по его словам, Украина из своего статуса будет выжимать по максимуму, а по максимуму — это именно приглашение и членство в НАТО.

— Потому что мы думаем не в краткосрочной перспективе о прекращении огня и сохранении украинской государственности сейчас. Мы думаем о будущих поколениях, чтобы все эти преступления, совершенные с 2022 года, не повторились. И молодое поколение (по которому наши же западные партнеры давят, чтобы снижать мобилизационный возраст и ставить их "под ружье") занималось восстановлением демографической ситуации и восстановлением нашего государства, — подчеркнул эксперт по вопросам безопасности.

Иначе, по его мнению, Украина рискует быть вовлечена в постоянный конфликт, который может длиться десятки лет.

— Поэтому и наша позиция такова: мы хотим разорвать этот круг и наконец-то зажить нормальной жизнью. Потому что я не знаю, какое из других государств заплатило такую высокую цену за евроатлантический выбор и за цивилизационное развитие, как Украина, — подытожил Дмитрий Жмайло.

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