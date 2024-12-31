НАБУ возбудило дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов порта "Бориваж"

Действия должностных лиц могли быть направлены на уменьшение активов

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на имеющийся в распоряжении реестра документ.

НАБУ осуществляет расследование возможных нарушений должностными лицами "ПриватБанка", которые могли ненадлежаще выполнить свои обязанности во время проведения аукциона.

По информации, изложенной в выписке из Единого реестра досудебных расследований, действия должностных лиц могли быть направлены на уменьшение активов, являвшихся предметом залога, собственником которого выступает государство.

Как известно, 23 декабря 2024 года на электронной площадке СЕТАМ "ПриватБанк" провел аукцион по продаже кредитов ООО "Бориваж".

Бывший акционер "ПриватБанка" Алексей Мартынов ранее заявлял, что эта продажа нанесла ущерб государству на сумму не менее трех миллиардов гривен.