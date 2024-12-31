Укр

Зеленский уволил начальника Киевской ГВА Попко: кто будет вместо него (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Тимур Ткаченко Новость обновлена 31 декабря 2024, 17:55
Тимур Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Киевской ГВА Олега Попко. Его место займет Тимур Ткаченко.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства. Так, указом президента 897/2024 от 31 декабря Олег Попко был уволен с должности начальника Киевской городской военной администрации. А указом 898/2024 на эту должность был назначен Тимур Ткаченко.

Тимур Ткаченко

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