Зеленский уволил начальника Киевской ГВА Попко: кто будет вместо него (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Киевской ГВА Олега Попко. Его место займет Тимур Ткаченко.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства. Так, указом президента 897/2024 от 31 декабря Олег Попко был уволен с должности начальника Киевской городской военной администрации. А указом 898/2024 на эту должность был назначен Тимур Ткаченко.

Тимур Ткаченко

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