Когда заработает электронный кабинет военнообязанных: в Минобороны назвали сроки

Речь идет об обновлении данных прежде всего – изменениях места жительства, смене семейного положения, бронировании, резервировании и т.п.

В Министерстве обороны сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных находится на этапе активной разработки и заработает ориентировочно в июне.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. По его словам, Минобороны делает все возможное, чтобы военно-учетные данные можно было обновить через электронный кабинет.

"На этапе активной разработки (электронный кабинет – ред.). Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим. Там очень много вопросов, и в том числе касающихся технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди вовлечены в него. Планируется, что заработает все июне, и можно будет скачать туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров", – сказал Лазуткин.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождение ВЛК. Речь идет об обновлении данных прежде всего — изменении места жительства, изменении семейного положения, бронировании, резервировании и т.д.", — уточнил он.

Спикер также отметил, что ТЦК не будет работать за границей и вручать там повестки украинским мужчинам – это нереально. Но они по закону обязаны обновить свои военно-учетные данные.

Отметим, что согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу уже с 18 мая, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны явиться в ТЦК для обновления данных. Информацию можно актуализировать через электронный кабинет. На это дается 60 дней. Адвокат Николай Максимов, который разбирается, в частности, и на вопросах мобилизации заявил, что уклонистами могут автоматически стать около 2 миллионов мужчин.

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