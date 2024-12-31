К неудачи и проблемам в жизни: что строго запрещено делать перед Новым 2025 годом

Если следовать этим приметам, Новый год пройдет в радости и счастье

Перед Новым годом существует множество народных примет и суеверий. Они связаны с тем, что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу и благополучие в наступающем 2025 году.

"Телеграф" собрал список из 10 дел, которые лучше избегать в новогоднюю ночь. Так ваш любимый праздник пройдет удачно и с хорошим настроением!

1. Нельзя встречать Новый год с долгами

Считается, что нужно вернуть все долги до наступления праздника, иначе весь год пройдет в финансовых затруднениях.

2. Нельзя выбрасывать мусор 31 декабря

Считается, что вместе с мусором можно "выбросить" счастье и благополучие. Лучше провести генеральную уборку заранее.

3. Нельзя ссориться и ругаться

Примета гласит, что в Новый год нужно входить с миром и гармонией, иначе конфликты будут преследовать весь год.

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4. Нельзя одевать старую или темную одежду

Считается, что праздничный наряд должен быть новым или хотя бы нарядным, чтобы привлечь обновление и радость в жизни.

5. Нельзя оставлять грязную посуду

Перед праздником важно вымыть всю посуду, чтобы не "перенести" старые проблемы и заботы в новый год.

6. Нельзя стричься и красить волосы в последний день года

Примета гласит, что это может "укоротить" удачу или лишить энергии.

7. Нельзя экономить на праздничном столе

Бедный стол символизирует бедный год. Даже если бюджет ограничен, важно поставить хотя бы несколько символичных блюд.

8. Нельзя дарить пустые кошельки и посуду

Если дарите кошелек или сумку, положите внутрь монетку или купюру, чтобы привлечь изобилие.

9. Нельзя плакать

Слезы 31 декабря или в новогоднюю ночь считаются плохой приметой — это может принести грусть в новом году.

10. Нельзя выносить из дома вещи

Считается, что отдавать или дарить что-то из дома в последний день года — к потере благополучия.

Напомним, что 2025 год будет под влиянием Зеленой Деревянной Змеи. Согласно китайскому гороскопу, зодиакальный символ разозлиться, если на новогоднем столе будут некоторые продукты.