Не берет оружие в руки и три недели голодает: как закарпатец избегает мобилизации и поможет ли ему суд

Кое-кто готов копать, строить и выполнять любую общественно полезную работу, только бы не быть причастными к военной службе

С 10 марта 29-летний Денис — уроженец Одесщины, несколько лет назад переехавший на запад Украины — находится в одной из воинских частей. Попал он туда после проверки документов на блокпосте, которая превратилась в "оперативную" мобилизацию. При этом мужчина не соглашается приобщаться к военной подготовке и брать в руки оружие по религиозным убеждениям и пытается с помощью адвоката добиться перевода на альтернативную службу.

История Дениса Заболотного, который треть своей жизни является евангельским христианином (конфессия — харизматы), на постоянной основе проповедует в церкви, поет в группе прославления и волонтерит, помогая другим верующим, похожа на десятки других. Ехал по делам, был остановлен на блокпосте, доставлен в ТЦК, под давлением и угрозами прошел военно-врачебную комиссию, получил приказ о мобилизации и оказался в армии.

"Я живу в Закарпатье уже восемь лет, но прописан в Одесской области. И когда на блокпосте во время проверки документов увидели это, то не поверили, что я давно нахожусь на Западной Украине, — рассказал " Телеграфу" Денис. — Я объяснял, что пять лет официально работал здесь пекарем, что зафиксировано в налоговой, в моей трудовой книжке, и это легко проверить. Показывал фото с этой своей работы, а также рассказал, что член евангельской церкви уже 11 лет, предоставил соответствующую справку за подписью нашего пастора. Там было указано, когда и где я принимал крещение, что я привлечен на постоянной основе как волонтер в программу гуманитарной помощи.

В своей церкви Денис проповедует и поет в группе прославления, аккомпанируя себе и другим верующим на гитаре.

И все это не подействовало, меня заподозрили в желании незаконно пересечь границу, привезли в отделение пограничной службы и допрашивали. А затем передали в Хустский районный терцентр комплектования и социальной поддержки. У меня забрали мобильный телефон, так что связи с родными несколько суток не было. При этом повестку не вручили и вообще ни разу раньше я на руки их не получал. Может быть, они приходили по месту прописки, но мне об этом неизвестно.

Кстати, летом 2022 года, когда хотел устроиться на работу на предприятие, занимающееся торговлей топливом, я ходил в местный ТЦК. Хотел обновить данные, чтобы получить право на бронь, которую предоставляла фирма. Но наслушался безосновательных обвинений от местного руководства и ушел ни с чем, — добавляет мужчина.

Денис отмечает, что уже на следующий день после задержания его привезли в Межгорье, где находится второй отдел Хустского РТЦК. Там под давлением заставили пройти военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к несению службы.

"Я объяснял, что из-за своих религиозных убеждений не могу заниматься военным делом, соответственно и неи потребности в прохождении комиссии, — продолжает рассказ мужчина. — Руководитель этого терцентра подполковник Игорь Жуков, когда это услышал, начал кричать, что отправит меня "на ноль" в штурмовую бригаду без подготовки, а тут со мной сейчас по-другому поговорят, имея в виду физическую расправу.

В итоге я все-таки прошел ВЛК и уже 12 марта меня привезли в воинскую часть А4152 в Ровенской области. На приемной комиссии я снова объяснил, что верующий и не могу нести военную службу. Сразу после этого сотрудник терцентра, сопровождавший меня, подсунул мне лист бумаги, на котором было что-то напечатано, прикрыл текст рукой и требовал подписать. Если не соглашусь, обещал избить и отправить в Десну (учебный центр Сухопутных войск. — Авт. ).

В справке, выданной местным пастором, указано, что он по убеждению не может брать в руки оружие.

Я дал на мгновение слабину и поставил свою подпись. Потом выяснилось, что там было написано, что я не буду оставлять часть без разрешения, то есть не сбегу, приму присягу, буду брать оружие и не буду пить алкоголь. Дальше уже военные из части заставляли меня одевать военную форму и подключаться к обучению, потому что это тоже учебный центр. Угрожали тюрьмой, но я стоял на своем и держал пост, отказавшись от еды.

Продолжаю это делать до сих пор уже 18-й день и молиться. Физической силы ко мне не применяли, но давили психологически. Я объяснял, что нет выбора и готов отбывать наказание, если так решат. Вместе с тем писал рапорт на руководство в/ч и неоднократно объяснял, что отказываюсь выполнять все, что касается военного дела, но готов быть полезным вне его. Даже без всякого вознаграждения".

По словам жены Дениса Елены, муж до сих пор находится в тех же вещах, в которых его еще 10 марта фактически похитили на блокпосте. Он некоторое время был не на связи и только когда уже оказался в учебном центре, смог сообщить, где он и что с ним происходит. Женщина надеется, что решить вопрос удастся с помощью юриста, к которому семья обратилась.

"Есть люди, которым вера не позволяет приносить присягу, брать в руки оружие и его применять, но они готовы копать, строить, выполнять любую общественно полезную работу, чтобы только не соприкасаться с военной службой, — отмечает адвокат Дмитрий Фицик. — И если им такую возможность не предоставляют, то люди даже согласны понести уголовную ответственность, но только чтобы не изменить своим убеждениям, и первый вариант все-таки более приемлем и лучше как для конкретного человека, так и государства в целом.

Единственное, что возможно в случае Дениса — ходатайствовать перед командованием воинской части, чтобы его вернули в ТЦК, и уже после обратиться в местную администрацию с заявлением на направление на альтернативную службу. Кстати, такие случаи с мобилизацией верующих не единичны, и удается решать вопросы в их пользу. По крайней мере, пять человек ждут, когда им назначат время и место, где они будут выполнять определенные работы как альтернативу службе".

С момента задержки на блокпоста 10 марта Денис держит пост, отказавшись от еды.

Как сообщал "Телеграф", в Украине есть несколько официально зарегистрированных религиозных организаций, вероучение которых содержит запрет на использование оружия. В этом списке евангельские христиане, свидетели Иеговы, харизматические христианские церкви и другие. При этом юристы отмечают, что религиозные убеждения не освобождают человека от обязанностей защищать государство, а в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке нет исключений по отношению к верующим.

В свою очередь действует ст. 35 Конституции Украины, предусматривающей альтернативную (невоенную службу) в случае невозможности выполнять воинскую обязанность по религиозным убеждениям. Именно на нее советуют опираться адвокаты при отстаивании своих прав.

Также в Украине уже есть практика рассмотрения дел об отказе от мобилизации и несения службы верующих в их пользу. В частности, в марте 2023 года на скамье подсудимых оказался уроженец Хмельницкого, который является свидетелем Иеговы и отказался от мобилизационного распоряжения, которое ему пытались вручить представители ТЦК еще в начале полномасштабного вторжения.

Правоохранители квалифицировали такие действия как "уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации" (ст. 336 УК Украины), за что предусмотрено от 3 до 5 лет за решеткой. Но Тячевский районный суд признал его невиновным в выдвинутых обвинениях с такой аргументацией : "При отсутствии законодательных ограничений конституционных прав на свободу мировоззрения и вероисповедания, просьба о замене воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой не может расцениваться как уклонение от призыва".

Аналогичная позиция Фемиды изложена и в решениях Кременецкого районного суда в отношении верующего Церкви адвентистов седьмого дня, а также Бориспольского горрайонного суда, где фигурировал также свидетель Иеговы.