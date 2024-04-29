Украина ограничила выполнение Конвенции ЕС о правах человека: о чем идет речь

Ограничения связанны с военной агрессией России

Из-за российской вооруженной агрессии Украина сняла с себя обязательства по соблюдению нескольких статей Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ). Соответствующее решение наше государство уже сообщило Секретариату Совета Европы.

Об этом говорится в запросе Украины по этому поводу на странице действия ЕКПЧ на сайте Совета Европы, а также в документах от правительства Украины. Отмечается, что сама ЕКПЧ дает государствам-членам право заявили об аргументированном отклонении от выполнения отдельных обязательств из-за особых обстановок, в том числе из-за военной агрессии.

В случае нарушения прав Украина, как государство-член Совета Европы, если не сообщило об изменении порядка их действия, может получить иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

В письме от 4 апреля 2024 года, о котором стало известно недавно, Украина сообщила Страсбургу, что в дальнейшем на ее территорию не будут распространяться обязательства украинского правительства по соблюдению статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода слова) и 11 (свобода собраний и объединений), статья 2 протокола 4 (право на свободное перемещение людей), а также три статьи из первого протокола – №1 (защита частной собственности), №2 (право на образование), №3 (право на свободу выборов).

Заметим, что и раньше Украина сообщала о возможном ограничении определенных прав граждан из-за российской агрессии. Тогда в 2015 году наше государство приостановило свои обязательства по соблюдению некоторых статей ЕКПЧ из-за антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В феврале 2022 года, с началом полномасштабного вторжения РФ, Киев передал в Страсбург значительный перечень таких отклонений.

В то же время в коммуникации от 4 апреля 2024 года Украина сообщила, что возобновляет свои обязательства по соблюдению отдельных прав человека. Но отклонения не будут касаться запрета дискриминации, ограничения политической активности иностранцев, права на возмещение, свободы совести и некоторых аспектов принудительной работы. По официальному сообщению ранее эти обязательства также были приостановлены.

Однако возможные ограничения по защите частной собственности, права на образование и право на свободу выборов новые – их не было по меньшей мере в первоначальном сообщении Киева от 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в новом законе о мобилизации есть норма о запрете управления автомобилем для уклоняющихся. По мнению юристов, из-за этого многие граждане могли бы подавать иски в Европейский суд по правам человека.