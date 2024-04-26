"Однозначно...": сможет ли Украина избежать новых отключений света

Без импорта электроэнергии наша страна сегодня не обойдется

Российские оккупанты ракетными ударами по энергосистеме вывели из строя 6000 МВт. Это означает, что Украина будет вынуждена снова возвращаться к графикам ограничения электроснабжения.

Такое заявление в эфире Эспрессо сделал народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, дефицит электроэнергии – постоянный, перманентный. Украина закупает электроэнергию на уровне минимум 700 МВт.

"Это достаточно мощный объем. То есть без импорта электроэнергии мы сегодня не обойдемся. Этот дефицит будет расти. Энергетики хотят выйти на уровень способности сетей где-то 1500 МВт, но нам и этого не будет хватать, потому что ракетные удары вывели из строя 6000 МВт", — сказал Кучеренко.

Он также добавил, что за счет импорта Украина может покрыть максимум 1500 МВт. Однако даже этого на всю страну не будет хватать.

"По поводу последствий это однозначно будут графики ограничения", — объяснил нардеп.

В то же время Кучеренко сказал, что переживает, чтобы правительство не приняло решение насчет ценовых тарифов, поскольку банально не будет хватать денег, чтобы энергетика прокручивалась по своим рыночным схемам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, когда в Украине снова могут начаться отключения света и по сколько часов они будут длиться.